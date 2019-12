Emanzipation ganz brav

Hessischer Landtag/Kanzlei 2019 Blick in die Ausstellung im Wiesbadener Landtag

Eine seltsam brave, steife Ausstellung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht präsentieren die Kanzlei des Hessischen Landtags und das Büro für staatsbürgerliche Frauenarbeit gemeinsam in der Eingangshalle des Landtags in Wiesbaden unter dem Titel »Meilensteine der Geschichte«. Dabei heißt es im Ausstellungskatalog hoffnungsfroh: »Wir brauchen auch künftig Mitstreiterinnen und Mitstreiter, vor allem aus der jüngeren Generation, die sich für die Frauenrechte und die Demokratie stark machen.« Zitiert wird die Mitbegründerin der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung Louise Otto-Peters (1819–1895), die Teilnahme der Frauen an staatlichen Aufgaben sei »nicht ein Recht, sondern eine Pflicht«.

Pflichtprogramm war wohl auch die Rede des Landtagspräsidenten Boris Rhein (CDU) bei der Ausstellungseröffnung am 27. November: mit Binsenweisheiten wie der, dass es »weiterer Schritte« bedürfe, um die Gleichberechtigung gesellschaftlich umzusetzen. Er verwies auf den aktuellen Frauenanteil der Abgeordneten im Hessischen Landtag, der bei nur etwa 30 Prozent läge. Die Verantwortung der Hessen-CDU, die seit 1999 die Landesregierung führt und seit 2013 mit den Grünen koaliert, ließ er außen vor.

Eine der Gleichstellungsbeauftragten aus Rheinland-Pfalz, die die Ausstellung ehrenamtlich gestaltet haben, Claudia Seeling, sagte anlässlich der Eröffnung gegenüber junge Welt: »Wir haben uns nicht der Novemberrevolution 1918 gewidmet, sondern den 100 Jahren danach.« Resultat: Die sozialistische, proletarische und linke Frauenbewegung ist kein Thema, die Gleichstellung in der DDR ein blinder Fleck. Vor allem die bürgerliche Frauenbewegung wird gefeiert. Als Lichtgestalten der Gegenwart werden unverdient CDU-Politikerinnen präsentiert: Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dabei sind sie Nutznießerinnen und zugleich Bremserinnen im Kampf um die Gleichberechtigung von Frauen.

Den Gleichstellungsbeauftragten in Rheinland-Pfalz ist wohl bewusst, dass sie hier nicht die Vorreiterinnen der Bewegung feiern. So zitieren sie die ehemalige Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins, Heide Simonis (SPD), in eigener Sache mit dem Fazit, eine Frau werde immer erst in ein solches Amt gehoben, wenn es »vorher einen Mann kräftig aus der Kurve getragen hat«. Davon, dass Simonis allerdings Hartz IV und somit weitere Frauenarmut verteidigte, ist in der Ausstellung keine Rede. Sie glaube, die deutsche Gesellschaft müsse sich darauf einstellen, dass »ihre Vorstellungen, ihre Wünsche von ›immer schneller, immer mehr, immer weiter‹, einer wachsenden Wirtschaft und einer besseren Umverteilung im Moment und vielleicht sogar auf absehbare Zeit nicht zu erfüllen« seien. Das hatte Simonis 2004 im Interview dem Deutschlandfunk gesagt.

Unter Merkels Konterfei ist immerhin einmal angemerkt, mehrere Zeitungen hätten konstatiert, dass die Kanzlerin nie Politik für Frauen gemacht habe. Die Gestalterinnen geben sich aber genügsam: »Auch wenn Merkel nie offensiv dafür geworben hat, dass mehr junge Frauen in die Politik gehen, ist sie doch schon allein deshalb ein Vorbild für viele Frauen und junge Mädchen, weil sie die erste Frau ist, die Deutschland regiert.«

Dass es auch anders geht, zeigte bis Anfang des Jahres eine Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt am Main: »100 Jahre Frauenwahlrecht – Damenwahl«. Hier wurde an Kämpfe erinnert, die vor der Novemberrevolution dem Frauenwahlrecht den Weg ebneten; mit Berichten und Fotos zu den Streiks von Wäscherinnen und Büglerinnen im hessischen Neu-Isenburg Ende des 18. Jahrhunderts. Motto: Politische Veränderungen sind erst durch gesellschaftlichen Druck auf der Straße und in den Betrieben möglich.

»Wir wollten ein Bewusstsein dafür schaffen, wie lange es gedauert hat, bis Frauen Entscheidungen treffen konnten, ohne ihren Ehemann um Erlaubnis fragen zu müssen; wie sie um den Paragraphen 218 gekämpft haben, wann und wie Gleichstellung gesetzlich verankert wurde«, kommentierte Claudia Seeling die Ausstellung im Hessischen Landtag. In Führungs- und Entscheidungspositionen seien Frauen immer noch nicht ausreichend vertreten. In einigen Ortsgemeinderäten entscheide keine einzige Frau mit. Wie aber soll eine Ausstellung, die vom Erleiden und Erdulden handelt, andererseits im Patriarchat angepasst auftretende Frauen in Machtfunktionen zeigt, motivieren? Das wird nicht verraten.