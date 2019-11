Strukturell unterdrückt

Maurizio Gambarini/dpa Mehr als 114.000 Frauen wurden im vergangenen Jahr offiziell als Opfer von Gewalt in der Partnerschaft erfasst

Die im vergangenen Jahrhundert hart erkämpfte Gleichberechtigung schützt Frauen nicht vor Übergriffen. Die meisten Taten finden aber hinter verschlossenen Türen im eigenen Heim statt, verübt vom Partner oder dem Ex. Viele werden gar nicht anzeigt. Seitens der männlich dominierten Polizei oder vor Gericht wird Gewalt an Frauen häufig bagatellisiert. Laut Statistiken verfolgen Ermittler nur jede siebte bis achte Anzeige wegen Vergewaltigung bis zur Anklage. Die 2018 vom Bundeskriminalamt (BKA) erfassten 114.400 weiblichen Opfer von Beziehungsgewalt dürften daher nur die Spitze des Eisberges sein.

Einen Grund dafür benennt die Partei Die Linke in einem neuen Antrag, der am 14. November erstmals im Bundestag beraten wurde: »Gewalt an Frauen und Mädchen ist ein ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem und Ausdruck der ungleichen Geschlechterverhältnisse im Land«, heißt es darin. Jede vierte Frau erlebe laut einer Studie von 2004 Körperverletzung, Missbrauch, Bedrohung, Stalking oder Mordversuche in einer Partnerschaft. Neuere Zahlen gibt es bisher nicht, wie die Antragsteller bemängeln. »Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention im Jahr 2017 ist Deutschland allerdings verpflichtet, diese Daten zu erheben«, mahnen sie. Das mangelnde Engagement verhindere die reale Gleichstellung der Geschlechter.

Die Linksfraktion fordert eine staatliche Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Konvention, die das Ziel verfolgt, weibliche Opfer von Gewalt und Diskriminierung staatlich umfassend zu schützen und Täter zu verfolgen. Zudem bedürfe es einer unabhängigen Monitoringstelle, um Maßnahmen zu planen und die Öffentlichkeit zu informieren. Eine Forschungsstelle solle ein entsprechendes Lagebild erstellen. Auch zivile Hilfseinrichtungen müssten finanziell gefördert werden.

Das kam im Bundestag vor allem im konservativen Lager nicht gut an. Sylvia Pantel (CDU) beharrte darauf, man habe bisher »sehr viel getan, weshalb wir den Antrag zurückweisen«. Sie verwies zum Beispiel auf einen aktuellen »Runden Tisch« gegen Gewalt an Frauen. Zudem erinnerte sie an eine Reform von 1997, die Vergewaltigung in der Ehe unter Straftat stellte. Was sie verschwieg: 138 Abgeordnete der CDU, CSU und FDP, darunter Volker Kauder, Horst Seehofer und Friedrich Merz, hatten damals dagegen gestimmt.

Die AfD-Politikerin Mariana Iris Harder-Kühnel warf der Linksfraktion vor, sie wolle mit ihrem Antrag eine »Ideologie von der Gleichstellung der Geschlechter durchsetzen«, was zu verhindern sei. Dann fabulierte sie, Gewalt gegen Frauen werde ausschließlich von geflüchteten und migrierten Männern verübt. Die BKA-Statistik sagt allerdings etwas anderes: Gut zwei Drittel der Täter (67 Prozent) sind deutscher Herkunft. Harder-Kühnel legte indes noch eine Portion rassistischen Antifeminismus obenauf: »Wir brauchen keine Verquickung von Gewalt an Frauen mit genderistischer Quacksalberei«, schimpfte sie und fügte an: Hole man »diese Leute aus der dritten Welt« nach Deutschland, »geht es nicht mehr um queerfeministischen Klimawandel, sondern um Genitalverstümmelung«.

Bis auf die Ansage von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), in den nächsten vier Jahren 120 Millionen Euro für den Ausbau rar gesäter Frauenhäuser auszugeben, was pro Einrichtung und Jahr rund 85.700 Euro ausmacht, gibt es bisher nur moralische Lippenbekenntnissen. Die von der Linksfraktion gerügten ungleichen Geschlechterverhältnisse sind derweil nicht nur in Sachen körperlicher Gewalt Realität: Familienarbeit fällt weiterhin unter die Rubrik Freizeitbeschäftigung, auf dem Lohnarbeitsmarkt haben Frauen das Nachsehen. Dem Statistischem Bundesamt zufolge verdienen sie aktuell in Vollzeitjobs 21 Prozent weniger als Männer. Knapp die Hälfte der Frauen, aber nur 22 Prozent der Männer, verfügen über weniger als 1.000 Euro eigenes Nettoeinkommen. Wer wirtschaftlich abhängig ist, harrt häufig beim prügelnden Partner aus.