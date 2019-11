Ramelow wartet ab

REUTERS/Annegret Hilse Bodo Ramelow am Tag nach der Landtagswahl in der Bundespressekonferenz in Berlin (28.10.2019)

Obwohl am Montag nach einer vorübergehenden Ruhepause wieder Bewegung in die politische Landschaft Thüringens gekommen ist, dürfte am Dienstag, wenn sich der neue Landtag in Erfurt konstituiert, zunächst alles so weitergehen wie bisher. Eigentlich endet am Dienstag die reguläre Amtszeit der bisherigen Landesregierung von Linken, SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Da die neuen Mehrheitsverhältnisse jedoch kein handlungsfähiges Regierungsbündnis zulassen, bleibt die Regierung Ramelow laut Artikel 75 Absatz 3 der Landesverfassung »bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger« im Amt.

Am Montag hatte der Thüringer CDU-Landeschef Mike Mohring etwas überraschend bekanntgegeben, nicht für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren zu wollen. »Wir beantragen keine Ministerpräsidentenwahl und stellen also auch keinen Kandidaten auf«, hatte Mohring im Gespräch mit der Thüringer Allgemeinen (Montagausgabe) angekündigt. Neben den Stimmen seiner eigenen Partei hätte Mohring wahrscheinlich die Stimmen der FDP und der AfD bekommen – und letzteres ist ihm im Moment eindeutig zu heikel.

Immerhin ein Teil der Landes-CDU hatte nach der Wahl die Bereitschaft erkennen lassen, mit der AfD zu kooperieren. 17 CDU-Politiker hatten sich mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt und damit die zuvor geäußerte Positionierung des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag, Michael Heym, mitgetragen. Heym hatte ein Bündnis mit der AfD nicht von vornherein ausschließen wollen, da man »der Demokratie keinen Gefallen« tue, »wenn man ein Viertel der Wählerschaft verprellt«. Obwohl der CDU-Rechtsaußen bei vielen Parteifreunden auf Ablehnung stieß, wurde er Mitte November in einer Kampfabstimmung mit elf zu zehn Stimmen erneut zum Fraktionsvize gewählt.

Unklar ist derzeit, wie sich die AfD-Fraktion künftig positionieren wird. Unter den 22 Abgeordneten sind 16 neue Mandatsträger. In der vergangenen Woche hatte der Thüringer AfD-Fraktionschef Höcke CDU und FDP angeboten, eine politische Zusammenarbeit auszuloten. Wenn Mohring bei der Ministerpräsidentenwahl tatsächlich nicht antritt, dürfte Höcke seinen Hut in den Ring werfen, um Mohring mit ein paar von der CDU erhaltenen Stimmen vorzuführen.

Ramelow hat offenbar die Absicht, vorerst die Füße stillzuhalten. Da die Landesregierung bereits im Sommer einen Landeshaushalt für das kommende Jahr beschlossen hatte, kann die »rot-rot-grüne« Koalition vorerst auch ohne eigene Mehrheit weiterregieren, wäre jedoch bei neuen Gesetzesinitiativen auf die Zustimmung weiterer Abgeordneter bzw. Fraktionen angewiesen. Am Montag kündigte Ramelow an, sich im Februar zur Wiederwahl stellen zu wollen. »Alle Parteien haben sich bis dahin sortiert«, sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da die Wählerinnen und Wähler ihn aufgefordert hätten, »eine Regierung zu bilden,« müsse er sich »vorher dem Parlament stellen«. Dabei gebe es laut Ramelow »verschiedene Optionen: eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung, die wir anstreben, oder eine technische Regierung, wenn die Partner mit uns keine Minderheitsregierung eingehen wollten«.

Thüringen wäre nicht das erste Bundesland, das von einem Minderheitskabinett regiert wird. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Minderheitsregierung, welche 2010 von der damaligen NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) geführt wurde. Das damalige Vorgehen Krafts war im Nachgang mehrheitlich positiv bewertet worden, da sich die verschiedenen Fraktionen mit den angesetzten Themen befassen mussten und nicht pauschal parteitaktisch motiviert abstimmen konnten.