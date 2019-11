Einigung im Streit über Grundrente

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Nach monatelangen Verhandlungen hat sich die große Koalition bei dem Streit um die Grundrente auf ein Konzept mit einer Einkommensprüfung statt einer Bedürftigkeitsprüfung geeinigt. Eine Arbeitsgruppe unter Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte dieses Kompromissmodell ausgearbeitet. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Einigung der Koa­litionsspitzen als wichtigen Beitrag im Kampf gegen Altersarmut gewürdigt. Man habe nach langen Verhandlungen einen dicken Knoten durchschlagen und eine auch für die CDU vertretbare Lösung gefunden, sagte sie am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit den Parteivorsitzenden Markus Söder (CSU) und Maria Luise Dreyer (SPD) in Berlin. Zugang in das neue System bekomme der, der Bedarf habe. »Es ist ein gutes, ein vertretbares Ergebnis«, fügte die CDU-Chefin hinzu. (Reuters/dpa/jW)