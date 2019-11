Grüne wollen an die Macht

Guido Kirchner/dpa We are the Champions: Annalena Baerbock und Robert Habeck am Freitag abend beim Auftakt des Grünen-Parteitags

Mit unerwartet starker Rückendeckung ihrer Partei nehmen die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck Kurs auf eine Regierungsbeteiligung. Die beiden wurden am Wochenende auf dem Parteitag in Bielefeld mit jeweils mehr als 90 Prozent der Stimmen für weitere zwei Jahre gewählt – Baerbock sogar mit dem Rekordergebnis von 97,1 Prozent. Damit führt das Duo die Partei in die nächste Bundestagswahl, die spätestens im Herbst 2021 stattfindet. Baerbock, Habeck und weitere führende Grüne machten in Bielefeld klar, dass ihr Ziel eine Regierungsbeteiligung im Bund ist.

»Wir müssen nicht nur Ziele formulieren, wir müssen sie auch umsetzen«, sagte Baerbock. Habeck betonte, die Grünen seien keine Bürgerbewegung mehr. »Wir sind eine politische Kraft, die den Auftrag zur Gestaltung hat.«

Inhaltlich standen die Themen Wirtschaft und Klimaschutz im Mittelpunkt des Parteitags. Die Grünen blieben bei ihrer Forderung, schon bis 2030 aus der Kohle auszusteigen und ab 2030 keine Pkw mit Verbrennungsmotoren neu zuzulassen. Eine Änderung gab es beim CO2-Preis: 2020 soll er pro Tonne nun bei 60 Euro liegen und in Schritten von 20 Euro pro Jahr ansteigen.

Gegen weitergehende Forderungen beim Klimaschutz setzte sich der Bundesvorstand in mehreren Abstimmungen durch – es hatte 277 Änderungsanträge gegeben. Umweltbewegungen wie Fridays for Future und Extinction Rebellion hatten zum Auftakt des Parteitags an der Halle in Bielefeld demonstriert, ihre Forderungen gehen teils deutlich über die Grünen-Beschlüsse hinaus. Beim Thema Wirtschaft sind die Grünen nun unter anderem für die Anhebung des Mindestlohns von 9,19 auf 12 Euro – das entspricht der aktuellen Forderung der Partei Die Linke sowie auch der SPD, die allerdings im Bund auf der Regierungsbank sitzt und beim Koalitionspartner CDU/CSU damit nicht auf Gegenliebe stößt.

Baerbock und Habeck hatten die Parteiführung Anfang 2018 kurz nach dem Scheitern der Gespräche über eine sogenannte Jamaika-Koalition mit Union und FDP im Bund übernommen. (dpa/jW)