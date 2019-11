Spionage für die Saudis

Jeff Chiu/dpa/AP Photo Sitz des Twitter-Unternehmens in San Francisco

Die Männerfreundschaft zwischen Donald Trump und Mohammed bin Salman steuert auf eine neue Bewährungsprobe zu. Denn der US-Präsident muss qua Amt seinen Staat auch vor fremden Agenten bewahren, der »Kronprinz« und faktische Machthaber in Riad indes könnte als einer der Auftraggeber seinem Kumpel im Weißen Haus einen Bärendienst erwiesen haben: Agenten des Staates Saudi-Arabien sollen als Angestellte des US-Kurznachrichtendienstes Twitter für das dortige Regime spioniert haben, wie das Washingtoner Justizministerium bekanntgab.

Die früheren Mitarbeiter des Internetdienstes haben nach Unterlagen der US-Regierung ihren Job dazu benutzt, diese Taten zu begehen. Die Vorwürfe wurden bereits am vergangenen Mittwoch vor einem Bezirksgericht in der kalifornischen Metropole San Francisco bekannt gemacht, wie die Washington Post und andere US-Medien, aber auch bundesdeutsche Internetportale wie der Branchendienst Meedia oder Zeit.de berichteten.

Demnach sollen die verdächtigten Männer, ein US-Bürger und ein saudischer Staatsangehöriger, ihre Stellung bei dem auch von Trump überaus gerne genutzten Portal dazu benutzt haben, private Kontoinformationen von Regierungskritikern zu beschaffen, die dann an die saudische Regierung weitergegeben wurden.

Spionagevorwürfe wurden auch gegen eine dritte Person aus Saudi-Arabien erhoben, die als Mittelsmann aufgetreten sein soll. Dem US-Nachrichtensender CNN zufolge sei einer der Männer am Dienstag in Seattle festgenommen worden. Die beiden anderen scheinen sich rechtzeitig abgesetzt zu haben – und würden sich vermutlich in Saudi-Arabien aufhalten, hieß es.

Das Gesetz schütze US-Firmen vor derartiger »rechtswidriger Fremdeinmischung«, zitierte die Washington Post aus einer Mitteilung von David Anderson, Ankläger des Justizministeriums. Was reichlich euphemistisch klingt, wenn man bedenkt, wie es dem Regimegegner Dschamal Chaschukdschi (englisch: Jamal Khashoggi) am 2. Oktober 2018 in Istanbul ergangen ist, wo er von Schergen des saudischen Regimes bestialisch ermordet worden war.

Tausende Twitter-Nutzer seien von den angeblichen Ausspähungen im Auftrag der saudiarabischen Regierung betroffen, resümierte die Anklagebehörde. Den Angaben zufolge waren die mutmaßlichen Agenten im Zeitraum von 2013 bis 2015 bei dem Kurznachrichtendienst tätig. (jW)