»Es gab fürchterliche Übergriffe«

Privat Peter Neuhof

Sie sind Redner der Demonstration am 9. November in Berlin-Moabit zum Gedenken an die Pogrome vor 81 Jahren. Als der Mob Synagogen anzündete, Wohnungen und Geschäfte von Jüdinnen und Juden stürmte, auch rund hundert Menschen umbrachte, da waren Sie 13 Jahre alt. Wie erging es Ihnen und Ihrer Familie in den Tagen um die Pogromnacht?

Obwohl es in Frohnau (nordwestlicher Stadtrand Berlins, jW), wo wir wohnten, sehr viele Nazis und Parteimitglieder der NSDAP gab, blieb es zu dem Zeitpunkt ruhig. Allerdings gab es hier auch keine aktive jüdische Gemeinde. Anders erging es meiner Familie väterlicherseits – er wurde von den Nazis als Jude eingestuft –, die im hessischen Friedberg lebte und uns per Telefon informierte. Dort gab es fürchterliche Übergriffe, und der Nazimob war sehr aktiv. Wohnungen von Familienangehörigen wurden überfallen und stark verwüstet, auch von meiner Tante. Von den brennenden Synagogen in anderen Teilen Berlins erfuhren wir am 9. November von einem Gemüsehändler, der von Haustür zu Haustür kam.

Sie kommen aus einem kommunistisch und antifaschistisch orientierten Elternhaus. Was waren die ersten Erfahrungen, die Sie als Kind prägten?

Meine Eltern hatten von Anfang an vor mir keine Geheimnisse. Alles, was sich bei uns abspielte, wurde mir schon in jungen Jahren mitgeteilt. Ich wusste, wer meine Gegner sind, was ich zu sagen hatte. Ich wusste aber auch, was ich zu verschweigen hatte. Besonders eindrücklich war, dass 1932 ein Freund unseres Hausmädchens, der Jungkommunist Gerhard Weiß, im Wahlkampf unweit unserer Wohnung von Nazis erschossen wurde.

1933 hatten wir gleich zwei Hausdurchsuchungen. Das erste Mal kamen nur zwei Ortspolizisten. Sie sollten Waffen suchen und zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Ein paar Wochen später kam die SA. Sie suchten Waffen und Kanonenrohre, die wir nie besaßen. Wir waren von einem Nachbarn böswillig denunziert worden. Sie hoben den ganzen Garten aus und fanden nichts.

Haben Sie Antisemitismus in der Schule erlebt?

In der Grundschule, auf die ich ging, haben unsere zwei Lehrer alle Fächer unterrichtet, und ich bin von ihnen nicht schikaniert worden. Dies war auch ab 1936 nicht anders, als ich auf das Realgymnasium Hermsdorf ging. Ich ging also auf keine jüdischen Schulen. In Hermsdorf war keiner meiner Lehrer Mitglied der NSDAP. Als einziger in der Klasse habe ich nicht am Religionsunterricht teilgenommen, alle Mitschüler waren in der Hitlerjugend oder im Jungvolk.

Warum ich dort nicht war, war nie Thema zwischen uns. Ich nehme an, in den Elternhäusern wurde gesagt, lasst den mal in Ruhe, obwohl man wusste, wer ich bin. Ich erinnere mich nur, dass ich einmal von einem Schüler einer Parallelklasse beim Fußballspiel als Judenlümmel beschimpft wurde.

1942 mussten Sie als »Mischling ersten Grades« die Schule verlassen. Wie haben Sie das erlebt, und wie ging es für Sie dann weiter?

Bundesarchiv, Bild 146-1970-041-46 / Unknown / CC-BY-SA 3.0 Fast überall in Nazideutschland brennen in den Tagen um den 9. November 1938 Orte jüdischen Lebens (hier die Ohel-Jakob-Synagoge in München). Gewalttätige Trupps der SA und Mitglieder der SS wüteten mit großer Brutalität

Ich war gerade versetzt worden und konnte, weil ich von der Schule geworfen wurde, kein Abitur machen. Ich saß nun auf der Straße, hatte keine Arbeit. Zu Hause konnte ich ausschlafen, die Nazibürokratie kümmerte sich nicht um mich. Das war schon verblüffend: Es war ja Krieg, und die Soldaten fielen. Meine Eltern meinten, ich müsse arbeiten. Schließlich konnte ich in einer Maschinenfabrik in Wittenau mit 16 Jahren als Lehrling anfangen. Eigentlich wäre das als sogenannter Halbjude, wie mich die Nazis bezeichneten, gar nicht möglich gewesen. Der Inhaber war ein liberaler Mann, und er setzte sich für mich ein. In der Fabrik arbeiteten auch viele andere Kommunisten sowie Sozialdemokraten, und ich kam gut zurecht. Alles war beeindruckend, aber auch ungewohnt für mich. Ich komme ja aus einer linken, aber eben doch wohlbehüteten Familie. Ich kannte die Umgangsformen der Arbeiter nicht, konnte mich aber schnell integrieren und daran gewöhnen. Im nachhinein betrachtet, war ich wohl der einzige sogenannte halbjüdische Lehrling zu dieser Zeit in Nazideutschland. Gearbeitet habe ich in der Fabrik bis zum Kriegsende.

1943 wurden Sie und Ihre Eltern verhaftet. Wie kam es dazu?

Bei uns hatte ein Mitglied der illegalen Parteileitung der KPD gewohnt. Durch eine Unachtsamkeit kam das raus. Am 10. Februar 1943 nahm die Gestapo ihn und meine Familie mit. Ich wurde schnell freigelassen. Mein Vater war mehrere Monate in der sogenannten Judenzelle in der Lehrter Straße in Berlin inhaftiert und wurde am 15. November 1943 in Sachsenhausen erschossen, wo er nur einen Tag war. Meine Mutter kam Anfang 1944 frei und war im September nach einer erneuten Verhaftung infolge eines Verrats in Ravensbrück. Sie überlebte schwerkrank das Lager und einen Todesmarsch, bis sie von der Roten Armee befreit wurde. Ich habe weiter bis zum Kriegsende zunächst allein in der elterlichen Wohnung gewohnt. Später, als meine Großeltern ausgebombt worden waren, zogen sie mit ein. Insgesamt wurden während des Krieges 16 der engsten Angehörigen meiner Familie – Vater, Onkel, Tanten – umgebracht, weil sie Juden waren.

Wie ging es nach der Befreiung für Sie weiter?

Ich war in Frohnau Mitglied der KPD-Ortsgruppe. Wir haben am 8. Mai auf dem Turm des dortigen Bahnhofs die rote Fahne gehisst und geglaubt, mit der Roten Armee und den roten Fahnen beginnt ein neues Zeitalter. Das war eine Illusion der jungen Mitglieder der KPD, also auch meine. Es kam leider anders. Mit dem Einzug der Franzosen und der anderen Westmächte begannen sehr schnell die Auseinandersetzungen, auch mit der SPD.

Wir hatten die NSDAP-Akten aus Frohnau in unserem Besitz, sehr viele im Kiez waren in der Partei gewesen. Und wenn sich wer nach 1945 reinwaschen wollte, konnten wir schauen und sagen, du hast aber bis Kriegsende Parteibeitrag gezahlt. Das hat es ständig gegeben. Zudem arbeiteten viele alte Nazikader in Behörden, Medien und Politik, eine Entnazifizierung fand also hier nicht statt.

Wie erleben Sie den Rechtsruck in der Bundesrepublik heute?

Es ist unglaublich, dass antisemitische und rassistische Taten wie vor einigen Wochen in Halle noch immer möglich sind. Meiner Meinung nach müssen wir besonders die AfD offensiv bekämpfen. Diese Leute transportieren den Geist von gestern, und sehr viele Menschen fühlen sich leider davon angezogen. Erschreckend finde ich auch, wie normal es in den Medien geworden ist, diese Leute unwidersprochen reden und schreiben zu lassen. Auch darüber werde ich am 9. November in Moabit sprechen.