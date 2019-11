Nachschlag: Zweierlei Maß

Leonhard Foeger/REUTERS Der Chef der iranischen Atomenergieorganisation, Ali Akbar Salehi, am 16. September 2019 in Wien

Wenn zwei dasselbe tun, ist das noch lange nicht das gleiche. So sieht man es jedenfalls beim europäischen Nachrichtensender Euronews, der sich ansonsten gerne seiner Neutralität rühmt. Doch wenn es um das Atomabkommen mit dem Iran geht, ist auf diesem auch von der EU mit Millionenbeträgen finanzierten Kanal Propagandasprech angesagt. Teheran »verletzt« den Vertrag, meldete Euronews am Dienstag. Das habe für Kritik bei den EU-Staaten gesorgt, die das Abkommen »retten« wollen. Dann erfährt der Zuschauer noch, dass die USA im vergangenen Jahr aus der Vereinbarung »ausgestiegen« seien. Wie wäre es denn mit der Formulierung, dass Washington den in langen Gesprächsrunden ausgehandelten Vertrag verletzt hat, indem er von Donald Trump einseitig aufgekündigt wurde? Und dass die europäischen Partner ihre der iranischen Regierung daraufhin gemachten Zusagen bis heute nicht erfüllten? Woraufhin wiederum Teheran sich schlicht und einfach nicht mehr an seine Verpflichtungen gebunden fühlt? Aber das wäre ja Journalismus. (scha)