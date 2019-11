Agentenromantik für Schaulustige

Kay Nietfeld/dpa

»Mein Name ist Bond, James Bond«? So weit, dass man sich namentlich vorstellt, geht die Transparenz dann doch nicht. Aber Ausrüstungsgegenstände, mit denen Agenten des Bundesnachrichtendienstes (BND) dem Führer einer nicht näher benannten Miliz in einem nicht näher benannten Land zur Seite stehen, sind Teil der Ausstellung im neuen Besucherzentrums des BND, das am Dienstag in der Hauptstadt eröffnet wurde. Hier werden angeblich »Asservate des Geheimdienstes« gezeigt, die noch nie der Öffentlichkeit zugänglich waren. (jW)