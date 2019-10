Polizist trifft bewaffneten Mann tödlich

Julian Stratenschulte/dpa Manchmal tödlich: Polizei

Recklinghausen. Ein Polizist hat in Recklinghausen laut Staatsanwaltschaft auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann geschossen und ihn tödlich getroffen. Bei dem Schuss ins Bein wurde die Arterie des Mannes verletzt, wie die Justizbehörde in Bochum am Donnerstag zum Ergebnis der Obduktion mitteilte. Der Verletzte starb im Krankenhaus.

Vier Polizisten waren den Angaben zufolge am Vorabend nach einem Hilferuf zu einer Wohnung gefahren. Der Mann soll beim Erscheinen der Beamten zu einem Messer gegriffen haben, nach ersten Angaben ein Taschenmesser. »Die Polizeibeamten sollen ihn mehrfach aufgefordert haben, das Messer wegzulegen. Statt dessen soll er sich energisch den Polizeibeamten mit dem Messer in der Hand genähert haben«, sagte Oberstaatsanwalt Paul Jansen. Ein Polizist habe geschossen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, möglicherweise auch noch wegen Totschlags. (dpa/jW)