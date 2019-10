Unsere lieben Schwäne

Monia Mersni/dpa »Sie beginnen nie den Kampf«: Zwei Schwäne schwimmen in der Mittagssonne auf dem Main bei Offenbach

Am meisten von allen Vögeln fressen sich die Schwäne gegenseitig.

Aristoteles

Die Schwäne […] sind genügsam und einfältig, gut zu ihren Jungen und werden recht alt. Den Adler vermögen sie zu besiegen, wenn er angreift; sie selber beginnen nie den Kampf.

Aristoteles

Freund Björn geht zum Angeln auch an den Main. Westlich der Innenstadt, die man streng zu meiden hat, seit die Lustbarkeiten am Fluss jedes Maß an verträglichem In-der-Welt-Sein übersteigen, schließt Griesheim an das Gutleutviertel an.

Dort sitzt Björn gern. Oft ist seine »verrückte Griechin« da, Roxana. Sie füttert die Enten und die Gänse und sammelt Dosen, Flaschen, Einweggrills und den Unrat ein, den die anderen Angler am Ufer verteilen. Dafür wird sie von ihnen beschimpft.

Rechter Hand durchschneidet die Staustufe Griesheim den Main. Drei aschgraue Wehrpfeiler wachsen aus dem Wasser. Auf halber Höhe führt ein hellblau gestrichener Steg für Fußgänger und Radfahrer hinüber nach Schwanheim.

Von dort kommen sie regelmäßig, junge, kräftige Kerle. Sie haben Leihfahrräder der Deutschen Bahn dabei, wuchten sie über die Brüstung und schmeißen sie unter Geschrei und hämischen Rufen auf die unter ihnen paddelnden Schwäne.

Wer braucht noch eine Theorie der Gesellschaft, um zu beschreiben, was los ist?