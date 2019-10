Zahl der Insekten dramatisch gesunken

Fabian Sommer/dpa Eine Biene beim Ziehen von Nektar: Studie der TU München bestätigt Rückgang der Artenvielfalt

München. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Insekten in vielen Gegenden Deutschlands einer neuen Studie zufolge dramatisch gesunken. Wie die Technische Universität München (TUM) am Mittwoch mitteilte, stellte ein internationales Wissenschaftlerteam unter ihrer Leitung zwischen 2008 und 2017 Rückgänge von teilweise 40 bis mehr als 60 Prozent auf den untersuchten Flächen fest.

TUM-Professor Wolfgang Weisser bezeichnete die Ergebnisse der Langzeitstudie, die in der Fachzeitschrift Nature publiziert wurden, als »erschreckend«. Sie bestätigten die Befunde zahlreicher vorheriger kleinerer Forschungen, seien in diesem Ausmaß allerdings nicht erwartet worden. Die Experten protokollierten über einen Zeitraum von zehn Jahren, wie sich der Insektenbestand auf 300 Flächen in den Bundesländern Brandenburg, Baden- Württemberg und Thüringen entwickelte. Dazu sammelten sie die Tiere und bestimmten die Biomasse. Sie untersuchten dabei 2.700 einzelne Arten. Insgesamt sank die Zahl der Arten auf Wiesen und Wäldern demnach jeweils um etwa 30 Prozent. Einige seltenere Arten von Insekten fanden die Forscher zuletzt gar nicht mehr. (AFP/jW)