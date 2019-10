USA: Zeitplan für Gespräche mit China steht trotz Absage von Apec-Gipfel

Andrew Harnik/AP/dpa Terminplan steht: US-Präsident Donald Trump und Chinas Vizepremier Liu He (l.) bei der Absprache für ein Teilabkommen am 11. Oktober in Washington

Washington. Trotz der Absage des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im November in Chile will die US-Regierung an ihrem Zeitplan für die Handelsgespräche mit China festhalten. Ein Sprecher des Weißen Hauses teilte am Mittwoch mit, man sehe der Fertigstellung der »Phase eins« eines historischen Handelsabkommens mit China »innerhalb des gleichen Zeitrahmens« entgegen. Weiteres werde zu gegebener Zeit mitgeteilt.

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, er wolle am Rande des Gipfels am 16. und 17. November in Santiago de Chile möglichst mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping ein Teilabkommen im Handelskonflikt der beiden weltgrößten Volkswirtschaften unterzeichnen. Wegen schwerer Proteste in Chile sagte die dortige Regierung den Wirtschaftsgipfel am Mittwoch jedoch überraschend ab – ebenso wie die für Dezember dort geplante Weltklimakonferenz. (dpa/jW)