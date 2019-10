Britisches Parlament für Neuwahlen

House Of Commons/PA Wire/dpa Premierminister Boris Johnson am Dienstag im Unterhaus

London. Das britische Parlament hat einem von Premierminister Boris Johnson eingebrachten Neuwahlgesetz am Dienstag in zweiter Lesung zugestimmt. Die Abgeordneten einigten sich ohne formelle Abstimmung auf die Fortsetzung der Debatte. Damit steuert Großbritannien auf Neuwahlen noch vor Weihnachten zu. Der Regierungschef will mit dem Gesetz eine vorgezogene Abstimmung am 12. Dezember erreichen. Ob es dazu kommt, hängt von einer Abstimmung in der dritten Lesung ab, mit der gegen 20.45 Uhr (MEZ) gerechnet wurde. Ein Änderungsantrag sieht vor, den Wahltermin auf den 9. Dezember zu legen. Dafür hatten sich die Liberaldemokraten und die Schottische Nationalpartei SNP ausgesprochen. Sie wollen die Zeit, die Johnson für die Ratifizierung seines Brexit-Deals bleibt, verkürzen und die Wahl vor Beginn der vorlesungsfreien Zeit an der Universität durchzuführen. (dpa/jW)