63 Tote nach Protesten im Irak

Khalid al-Mousily/REUTERS Proteste in Bagdad am 27. Oktober

Bagdad. Bei schwerwiegenden Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften im Irak sind am Wochenende mindestens 63 Menschen getötet und mehr als 2.500 verletzt worden. Das teilte die irakische Menschenrechtskommission mit. Die meisten Toten und Verletzten gab es demnach bereits am Freitag, als es in der Hauptstadt Bagdad und in mehreren Südprovinzen zu Massenprotesten kam. Die Demonstrationen wurden am Sonnabend und Sonntag fortgesetzt. Wie Augenzeugen berichteten, hatten Protestierende mehrfach versucht, Straßensperren der Sicherheitskräfte in Bagdad zu überwinden und in die besonders geschützte »Grüne Zone« zu gelangen. Dort liegen zahlreiche Regierungsgebäude und Botschaften. Die Einsatzkräfte verschossen Tränengas, »Gummigeschosse« und zum Teil scharfe Munition (siehe Bild). Bereits Anfang des Monats war es zu Massenprotesten im Irak gekommen, bei denen 150 Zivilisten getötet worden waren. Die Menschen protestieren gegen die Korruption und Misswirtschaft im Land und fordern Arbeitsplätze. (dpa/jW)