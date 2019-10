Vom Überwältigtwerden

Rosa-Luxemburg-Stiftung »Die Treuhand war die größte Vernichtung von Produktivvermögen in Friedenszeiten«: Christa Luft bei der Ausstellungseröffnung

Währungsunion hin, Treuhand her: Warum habt ihr euch nicht gewehrt? Die Frage geht an Ostdeutsche, deren Antworten sind unterschiedlich. Privatisierung, Entlassung oder Abwicklung verliefen in der DDR 1990 und danach sehr verschieden, und bereits darin liegt ein Grund für mangelnde Gegenwehr: Da wurde systematisch gespalten und Solidarität für gestrig erklärt, den einen Hoffnung gemacht, andere gingen kommentarlos in die Arbeitslosigkeit. Und die Mehrheit, nicht zuletzt die Arbeiter, wählten am 18. März 1990 die »Allianz für Deutschland« in der Erwartung, dass mit D-Mark und Großkapital die Arbeitsplätze kommen. Die verschwanden statt dessen, wahrscheinlich an die vier Millionen. In der alten BRD entstanden gleichzeitig, schreibt Daniela Dahn in ihrem neuen Abrechnungsbuch zur »Einheit. Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute«, zwei Millionen neue, und die Zahl der Millionäre verdoppelte sich. Die Deindustrialisierung der DDR hatte eine katastrophale Ost- und eine glänzende Westseite.

Um erstere geht es in der Wanderausstellung »Schicksal Treuhand – Treuhand-Schicksale«, die in Erfurt, Dresden und Crimmitschau zu sehen war und seit Dienstag bis 2. Dezember im Foyer des ND-Gebäudes in Berlin aufgestellt ist. Es gibt sie auch parallel: Vom 4. bis zum 22. November wird sie in Lauchhammer gezeigt, vom 6. Dezember bis zum 10. Januar 2020 in Schwerin und vom 6. Januar bis zum 24. Januar 2020 in Frankfurt an der Oder. Rohnstock-Biographien hat sie kuratiert, die Rosa-Luxemburg-Stiftung finanziert, das kostenlose Begleitbuch mit Beiträgen vom Wirtschaftshistoriker Jörg Roesler, der Ökonomin Christa Luft und dem früheren DDR-Ministerpräsidenten Hans Modrow kann im Internet heruntergeladen oder bestellt werden. Auf den Stelltafeln kommen Zeitzeugen, vor allem Arbeiterinnen und Arbeiter, zu Wort unter Überschriften wie »Plötzlich waren wir überqualifiziert«, »Die Arbeit war mein Leben«, »Wir wurden verhöhnt und diffamiert« oder »Wir wehrten uns – aber es half nichts«. Die Titel deuten an, dass die Frage nach dem Sich-Wehren lebendig ist und nagt.

Bei der Ausstellungseröffnung am Dienstag drehten sich die Reden folgerichtig vor allem um die Ursachen des Überwältigtwerdens. Die Erklärungen lauteten erstens: Schnelligkeit und Umfang der Treuhand-Privatisierungen verhielten sich zu denen Margaret Thatchers in Großbritannien wie hundert zu eins (Jan Korte, Bundestagsabgeordneter Die Linke). Zweitens: Helmut Kohls Angebot vom 6. Februar 1990, in der DDR die D-Mark einzuführen, verdrehte allerhand DDR-Bürgern den Kopf (Christa Luft, 1990 DDR-Wirtschaftsministerin). Drittens: DDR-Führungskader gemeinsam mit westlichen »Experten« brachen den Widerstand (eine Zeitzeugin). Beispiel: Der Direktor des auf dem Weltmarkt erfolgreichen Werkzeugmaschinenkombinats »7. Oktober« in Berlin, Heinz Warzecha, entdeckte zunächst, dass er schon immer Sozialdemokrat war, und holte sich anschließend McKinsey-Berater ins Haus. Als die meisten Beschäftigten schon entlassen waren, entstand eine Betriebsräteinitiative, die aber nichts mehr ausrichten konnte. Die Lehre laute: Es kommt nicht nur darauf an, das Richtige zu wissen, sondern auch darauf, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um es durchzusetzen.

Viertens lässt sich vom Zuhörer hinzufügen: Die Gegenseite in Bonn wusste das bereits. Christa Luft erinnerte daran, dass der damalige Finanzstaatssekretär und spätere Bundespräsident Horst Köhler Anfang 1991 erklärte, in der ostdeutschen Wirtschaft müsse »Blut fließen«, das Tempo der Privatisierung sei zu niedrig. Sein damaliger Referent aus dem Ministerium, Thilo Sarrazin, habe den Vergleich gewählt: Sei ein Schweinebestand erst einmal von der Schweinepest befallen, gebe es nichts mehr zu »fressen«. Das sei nun auch in Ostdeutschland nötig. Nur Schicksal war die Treuhand jedenfalls nicht.