Amazon kauft ein

Lindsey Wasson/REUTERS Proteste gegen den Internetgiganten Amazon in Seattle (10.4.2018)

Der Vizepräsident und Leiter der Rechtsabteilung des Internetgiganten Amazon, David Zapolsky, lädt für den nächsten Monat zu sich nach Hause ein. Für 2.800 Dollar können Interessierte dort Joseph Biden, einen der Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei, treffen, wie die Tageszeitung Seattle Times in ihrer Onlineausgabe am Mittwoch (Ortszeit) meldete.

Um zwei Dinge wird es dann im Hause Zapolsky gehen. Zum einen versucht der innerhalb der Demokraten eher im rechten Spektrum stehende Biden seine in Finanznöte geratene Kampagne zu retten. Mit Hilfe von Spendensammlern, die unter Wohlhabenden gut vernetzt sind, will er trotz der bei Präsidentschaftskampagnen gesetzlich festgelegten Grenze von 2.800 US-Dollar pro Person schnell und effektiv Millionen zusammenbringen. »Bundler«, Bündler von Spenden, helfen Kandidaten der Demokraten wie Biden, die zwar vom Establishment und den Vermögenden gemocht werden, aber von einer sich nach links verschiebenden Wählerbasis der Partei nicht genug kleinere Spenden auftreiben können.

Zum anderen mischt sich der Amazon-Konzern direkt und indirekt durch seine führenden Manager vermehrt in Wahlkämpfe und politische Entscheidungen ein. Beispielhaft wird das in Seattle sichtbar, wo dieses Jahr sieben der neun Stadträte zur Wahl stehen. 1,5 Millionen US-Dollar hat der Konzern an einen von den Kandidaten unabhängigen und daher vom Gesetz mit Blick auf seine Einnahmen nicht eingeschränkten Fonds, einen sogenannten Super-PAC, der örtlichen Handelskammer eingezahlt. Mit diesem Geld will Amazon die Wahl in der Stadt, in der sein internationales Hauptquartier liegt, beeinflussen. Laut Berichten lokaler Medien spendete zudem eine Mehrheit der direkt dem Firmenchef Jeffrey Bezos unterstellten höchsten Manager erstmals persönlich just an die Kandidaten, die auch der »Super-PAC« unterstützt. Zum Vergleich: Schon die 1,5 Millionen US-Dollar sind laut Seattle Times 14mal soviel wie die bisherige Summe, die ein einzelner Konzern bei Kommunalwahlen in der Stadt jemals zuvor innerhalb eines Jahres gespendet hatte.

Doch damit wurde die Schenkung selbst zum Politikum: »Überraschung«, schrieb Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren (Demokraten) am 19. Oktober auf Twitter, »Amazon versucht die Stadtratswahlen in Seattle zu seinen Gunsten zu kippen«. Warren wirbt für die Zerschlagung der großen Tech-Unternehmen Amazon, Apple, Facebook und Google. Ihr Konkurrent Bernard Sanders unterstützt sie in dieser Forderung und verbreitete am 21. Oktober über den Kurzbotschaftendienst: »Über einer Stadt, die mit Obdachlosigkeit kämpft, wirft Amazon einen unverschämten Geldbetrag ab, um fortschrittliche Kandidaten zu schlagen, die für arbeitende Menschen kämpfen. Wie Amazon sich in seiner Heimatstadt aufführt, ist ein perfektes Beispiel der außer Kontrolle geratenen Konzerngier, die wir beenden werden.«

Shaun Scott ist einer der Kandidaten, gegen den Amazon sein Geld im Wahlkampf einsetzt. Er wird von den »Democratic Socialists of America« (DSA) unterstützt. Scott dreht den Spieß um. Seine Wahlkampfflyer nehmen sowohl Bezug auf den Einfluss der Amazon-Geldbombe als auch auf die Unterstützungserklärungen von Warren und Sanders.

Kshama Sawant ist ebenfalls im Visier des Tech-Riesen. Die als unabhängige Sozialistin zur Wiederwahl stehende Stadträtin hatte zusammen mit Aktivisten sozialer Bewegungen für eine »Amazon-Steuer« geworben. Großkonzerne mit mehr als 20 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr sollten pro Beschäftigtem 275 Dollar an die Stadt abführen, um sozialen Wohnungsbau und weitere Maßnahmen gegen die Wohnungsnot zu finanzieren. Der Stadtrat stimmte im Mai 2018 zunächst einstimmig zu, um dann – unter erheblichem Druck Amazons und anderer Konzerne – im Juni 2018 den Beschluss wieder zu revidieren. Mit Amazons Geldern sollen solche Pläne nun anscheinend bereits im Ansatz verhindert werden.

»Wir steuern etwas zu dieser Wahl bei, da uns die Zukunft Seattles sehr am Herzen liegt«, beschrieb Amazon-Sprecher Aaron Toso hingegen das Geschehen. »Wir glauben, es ist entscheidend, dass unsere Heimatstadt einen Stadtrat hat, der sich auf pragmatische Lösungen für die gemeinsamen Herausforderungen konzentriert«, so Toso laut Washington Post am 29. Oktober. Die amtierenden Stadträte kommen nicht gut weg in diesem Artikel. Die Washington Post gehört dem reichsten Mann der Welt, Amazon-Chef Jeffrey Bezos.