Wolfgang Stummbillig »Wir wollen unter die ersten vier in der Liga kommen« – Handballerinnen von Borussia Dortmund

Das soll nicht noch einmal passieren, dass sich zwei Teams absetzen und sich nur gegenseitig die Punkte abnehmen. In der vergangenen Bundesligasaison der Handballfrauen war das nämlich so: Die SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC (THC) dominierten die Liga nach Belieben, hatten im Endklassement jeweils nur zwei Minuspunkte auf dem Konto, die bessere Tordifferenz für die Bietigheimerinnen entschied über den Meistertitel.

In dieser Spielzeit wird es keinen Durchmarsch für die SG BBM oder den THC geben, soviel scheint bereits nach fünf Ligapartien klar zu sein. Aus dem Spitzenduo könnte mit TuS Metzingen, HSG Blomberg-Lippe und vor allem den Handballerinnen von Borussia Dortmund ein Spitzenquintett werden. Letztere rangieren mit der optimalen Ausbeute von fünf Siegen aus fünf Spielen aktuell ganz oben, siegten am dritten Spieltag sogar knapp mit 26:25 beim THC. Der hatte lange keine Heimschlappe mehr einstecken müssen. Die »Handball Bundesliga Frauen« (HBF) freut’s: »Je enger es zugeht, egal ob an der Tabellenspitze, bei den internationalen Plätzen oder im Kampf gegen den Abstieg, desto attraktiver wird es«, sagt deren Pressechefin Nadine Döring gegenüber jW. Eine Liga brauche Duelle auf Augenhöhe.

Leistungssprünge machen Handballerinnen regelmäßig. »Insbesondere in puncto Athletik, Dynamik und Schnelligkeit haben sich die Spielerinnen stark nach vorn entwickelt«, erzählt Andreas Bartels, Mitglied des Abteilungsvorstands und verantwortlich für das Ressort Sport bei den BVB-Handballdamen, im jW-Gespräch. Das komme nicht von ungefähr. Zehn Trainingseinheiten hätten die Akteurinnen im wöchentlichen Spielrhythmus der Liga. Bartels: »Das Tagesgeschäft ist professionell und harte Arbeit.« Dennoch: Die Handballfrauen blieben im Schatten der Männer. Das sei aber kein handballspezifisches Problem, betreffe andere Sportarten gleichermaßen, so Döring. »Das wird auch nicht von heute auf morgen zu ändern sein.«

BVB und Handball, auch noch Handball der Frauen – da rümpft mancher Mann die Nase. Aber Frauenhandball in Dortmund sei stark im Kommen, sagt Bartels. »Wir werden in der Stadt schon wahrgenommen, unsere Spielerinnen sind mittlerweile auch bekannt.« Das sei allerdings nicht mit den Fußballern des BVB vergleichbar, erzählt die schwarz-gelbe Rückraum- und Nationalspielerin Alina Grijseels auf jW-Nachfrage.

Die großen sportlichen Erfolge der Dortmunderinnen liegen indes mehr als zwei Jahrzehnte zurück: deutscher Pokalsieg 1997, deutscher Vizemeister 1999. Eher enttäuschend verlief die vergangene Saison. Mit elf Siegen, zehn Niederlagen und fünf Unentschieden rangierten die BVB-Frauen nur auf Platz sieben der 14 Bundesligateams. Im DHB-Pokal war gegen den THC im Viertelfinale Schluss. Und mit dem Ausscheiden in der dritten Runde des EHF-Pokals gegen Titelverteidiger SCM Craiova verpassten die Ruhrpott-Handballerinnen den Einzug in die Gruppenphase.

Vielleicht sind die Ergebnisse aus der zurückliegenden Spielzeit eine Chance: »Es kann im Saisonverlauf auch ein Vorteil werden, dass wir in keinem internationalen Wettbewerb antreten«, so Bartels. Das sieht Grijseels ähnlich, die sich nun voll und ganz auf die Gegnerinnen in Liga und Pokal konzentrieren könne. Viel gescoutet haben die Klubverantwortlichen im Sommer, Team und Trainerstab personell verändert. »Ja, wir haben unseren Kader stark umgebaut«, sagt Bartels, »und mit Bogna Sobiech eine Spielerin für Linksaußen verpflichtet, die für Tempohandball auf höchstem Niveau steht«. Ihre Spezialität: angreifenden Gegnerinnen die Bälle klauen und zum schnellen Gegenstoß ansetzen.

Die Kaderplanung für die laufende Saison geht noch auf Excoach Gino Smits zurück. Ein Problem sei das für den Neuen an der Seitenlinie, André Fuhr, aber nicht, der Kader hätte auch von ihm stammen können, so Bartels. Der neue Trainer kam vom Ligakonkurrenten Metzingen. Was meinen die Spielerinnen? Grijseels: »Neuer Trainer, sieben Neuzugänge, klar, das ist eine Herausforderung, wir wissen das.« Die Integration neuer Spielerinnen sei ein Prozess, der nicht innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden könne. Unterm Strich hat der BVB seine spielerische Qualität erhöht und mit der niederländischen Nationalspielerin Kelly Dulfer den linken Rückraum verstärkt. Das Saisonziel? Bartels: »Wir wollen unter die ersten vier in der Liga kommen und am ›Final 4‹ im DHB-Pokal teilnehmen.« Der Fokus liege aber auf dem Ligabetrieb. Bietigheim und der THC bleiben vorerst in der Favoritenrolle, meint Grijseels. Dahinter sehe sie ihr Team, auch wenn Blomberg-Lippe bisher das Überraschungsteam der Saison sei.

Die BVB-Frauen liegen im Trend, das belegen die Zuschauerzahlen: 450 Besucher seien es im Schnitt in der vergangenen Saison gewesen, rechnet Bartels vor. »Jetzt, in den ersten beiden Heimpartien, waren es mehr als 1.100.« Der sportliche Leiter gibt ein Etappenziel aus: »Wir wollen bis zur Länderspielpause verlustpunktfrei bleiben und im NRW-Derby gegen Bayer Leverkusen ins Viertelfinale des DHB-Pokals einziehen.« Das Pokalduell findet heute statt, sicher wieder vor einer ansehnlichen Kulisse.