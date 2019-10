»Entscheidung des Verbandes ist mehr als peinlich«

SAV/flickr.com/photos/sozialistischealternativesav/8593815033/ creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Gegen Nazis, darauf kann man sich in der »Linksjugend Solid« schnell einigen. Bei anderen Themen wird das schon weniger leicht

Vom heutigen Freitag bis Sonntag findet zum 5. Mal die »Rote Ruhr Akademie« in Essen statt. Organisiert wird sie von lokalen Gruppen der »Linksjugend Solid« und Kreisverbänden der Partei Die Linke. Wie ist das Programm aufgebaut?

In jedem Jahr bieten wir bei der »Roten Ruhr Akademie« Seminare zu Marxismus an. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit marxistischer Philosophie, Ökonomie und Ökologie. Insgesamt haben wir eine Reihe von Veranstaltungen, die sich um die Verbindung von sozialer und ökologischer Frage drehen. Sie beschäftigen sich mit dem Verkehrssystem, linken Antworten auf Konsumkritik oder die Ausbeutung der Ressourcen der Länder des globalen Südens. Ebenso haben wir wieder ruhrgebietsspezifische Veranstaltungen, zum Beispiel zur Roten Ruhrarmee (kämpfte um 1920 gegen faschistische Truppen, jW).

Eröffnet wird die Konferenz mit einer Debatte zwischen Katja Kipping, eine der beiden Vorsitzenden von Die Linke, und Ali Al-Dailami, ebenfalls Mitglied des Parteivorstandes. Dabei geht es um die Frage: »Welche Linke braucht das Land?«. Mit welcher Stoßrichtung wollen Sie über die Partei diskutieren?

Ein Blick auf bundesweite Umfragewerte und Wahlergebnisse wie die in Brandenburg oder Sachsen zeigt, dass Die Linke nicht zu den Gewinnern der aktuellen politischen Entwicklung gehört. Dabei finden gegenwärtig so viele Proteste statt wie seit langem nicht mehr. Als Organisierende der Akademie fordern wir, die gegenwärtigen Kämpfe in den Vordergrund zu stellen und sich klar zu positionieren, sowohl gegen den Rechtsruck als auch gegen die neoliberale Politik der sogenannten Mitte.

Seit 2014 stieg die Teilnehmerzahl kontinuierlich, zuletzt kamen mehr als 200 Menschen. Wen sprechen Sie mit der Akademie an?

Angebote, die aktuelle politische Fragen mit marxistischer Theorie verbinden, sind selten. Dabei gibt es großen Bedarf danach, vor allem bei jungen Menschen. In unseren Debatten können verschiedene Standpunkte vertreten werden, ­Kontroversen tragen wir solidarisch aus.

Trotz der Beliebtheit des Formats hat der Bundesverband der »Linksjugend« dieses Jahr seine Unterstützung zurückgezogen. Warum?

Die Entscheidung des Jugendverbandes, der sich damit anders positioniert als die Landesverbände der »Linksjugend« und der Partei, ist mehr als peinlich. Es geht um die Einladung von Shir Hever vom Verein »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost«. Angeblich könne man keine Veranstaltung unterstützen, auf der Hever spricht, da seine Positionen gegen einen Beschluss des Jugendverbandes zum Nahostkonflikt verstoßen würden (gemeint ist seine Unterstützung der BDS-Kampagne, jW). Allerdings hätte der Jugendverband auf der gleichen Grundlage dann auch einige Gäste aus anderen europäischen Ländern nicht zum eigenen Bundeskongress einladen dürfen, da diese ähnliche Haltungen vertreten.

Was spricht dagegen, sich dem Druck zu beugen, diesen einen Referenten auszuladen, um dafür die finanzielle Unterstützung der gesamten Veranstaltung zu sichern?

Wo kämen wir hin, wenn in Deutschland eine linke Jugendorganisation einen linken jüdischen Aktivisten auslädt? Unser Plenum entschied eindeutig, lieber finanzielle Einschnitte zu akzeptieren als auf einen Referenten zu verzichten, der sich nicht der antideutschen Position zum Nahostkonflikt anpasst. Für uns ist es wichtig, dass die Stimmen derjenigen gehört werden, die real betroffen sind. Unsere Ansprechpartner sind dabei Linke aus der Region. Wenn deutsche Linke ein Problem mit deren Analysen haben, dann sollen sie bitte vorbeikommen und erläutern, warum sie besser wissen, wie man zu einem gerechten Frieden kommt. Vielleicht sorgen sie für eine neue Position bei jüdischen, israelischen und palästinensischen Linken. Ich habe allerdings Zweifel sowohl daran, dass sich irgendwer aus diesem Spektrum der Debatte stellt, als auch daran, dass antideutsche Positionen zu einem Frieden in der Region beitragen.