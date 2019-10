Mohring ziert sich

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Mike Mohring und Bodo Ramelow am vergangenen Sonntag in Erfurt

In Thüringen ist weiterhin unklar, wie und von wem die zukünftige Landesregierung gebildet wird. Die CDU-Landtagsfraktion beschloss am Mittwoch in Erfurt einstimmig, dass sie »weder für eine Duldung noch für eine Tolerierung« einer »rot-rot-grünen« Minderheitsregierung zur Verfügung steht. Das schließe auch aus, dass der amtierende Regierungschef Bodo Ramelow (Die Linke) bei einer Ministerpräsidentenwahl im Landtag Stimmen von der Union erhalte. CDU-Landeschef Mike Mohring betonte allerdings erneut, einer Gesprächseinladung von Ramelow folgen zu wollen. Mohring könnte Ramelow im dritten Wahlgang, bei dem die einfache Mehrheit der Stimmen ausreicht, durch Verzicht auf eine eigene Kandidatur bzw. durch Stimmenthaltung der CDU zur Wahl verhelfen.

Die Parteispitzen von Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen hatten sich am Mittwoch bei ihrem ersten Treffen nach der Landtagswahl über die weitere Zusammenarbeit verständigt. Das Dreierbündnis hatte wegen der Schwäche von SPD und Grünen seine Mehrheit verloren. Mit jetzt 42 Sitzen fehlen ihm im Parlament vier Stimmen. Diskutiert wird daher das Modell einer Minderheitsregierung.

Offenbar um den Druck auf Ramelow zu erhöhen, brachte Mohring in der ZDF-Talkshow »Markus Lanz« am Mittwoch abend das Modell einer Minderheitsregierung der CDU mit SPD, Grünen und FDP ins Spiel. Es gehe »jetzt nur noch mit einer Minderheitsregierung weiter«, sagte er. Neben der »rot-rot-grünen« Variante sei auch eine »ohne die Ränder, ohne links und rechts« denkbar. Der thüringische FDP-Vorsitzende Thomas Kemmerich sprach am Donnerstag gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland von einer »möglichen Lösung«. Er werde sich mit Mohring treffen, um diese Möglichkeit auszuloten. Ein »Überlaufen« von SPD und Grünen zur CDU gilt allerdings als sehr unwahrscheinlich.

Die von Mohring skizzierte Variante könnte aber nicht nur an einer Weigerung von SPD und Grünen scheitern. Das amtliche Endergebnins, das am 7. November mitgeteilt wird, könnte ergeben, dass die FDP doch nicht im Landtag sitzt. Laut dem vorliegenden vorläufigen Zweitstimmenergebnis lag die Partei gerade einmal mit fünf Stimmen über der Fünf-Prozent-Hürde. Durch eine Korrektur im Wahlkreis 32 (Weimar) verlor sie am Donnerstag vier Stimmen. Sie hat jetzt also nur noch eine Stimme mehr als nötig.