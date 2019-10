Heut gibt’s nichts zu gucken

Florian Boillot

Ein weiterer Pflegestreik? Am Donnerstag legten Beschäftigte im Berliner Aquarium, im Zoo und im Tierpark Friedrichsfelde die Arbeit nieder. Wie Verdi bereits am Donnerstag erklärte, ist diese Aktion der erste ganztägige Warnstreik in den drei Einrichtungen überhaupt. Anlass dafür sind die bislang erfolglosen Tarifverhandlungen für die rund 500 Beschäftigten. Verdi fordert zunächst eine monatliche Entgelterhöhung um 200 Euro brutto und in einem zweiten Schritt eine Bezahlung, die mit denen anderer kommunaler zoologischer Gärten vergleichbar ist. (jW)