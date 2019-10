Köln. Galopper Isfahan bleibt Sieger des Deutschen Derbys in Hamburg 2016, wie das Oberlandesgericht Köln am Mittwoch mitteilte. Der Besitzer des damals drittplazierten Pferdes Dschingis First hatte den Sieger wegen Peitschenmissbrauchs verklagt. Die Rennleitung hatte einen solchen Regelverstoß auch festgestellt (acht Peitscheneinsätze statt der erlaubten fünf), dafür aber lediglich die Jockeys bestraft. (dpa/jW)