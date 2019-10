Gewinnen verboten

Chuck Cook-USA TODAY Sports/REUTERS Wenig Karriereglück: Josh Rosen von den Miami Dolphins

Josh Rosen hat es wirklich nicht leicht. Der junge Quarterback kam 2018 in die National Football League – die Arizona Cardinals wählten ihn im Draft an zehnter Stelle aus. Er sollte die Franchise nach einer durchwachsenen Saison in eine erfolgreiche Zukunft führen. Dass daraus nichts wurde, daran hatte der 22jährige aber wohl am wenigsten schuld. Nach einer Saison voller Niederlagen setzten ihm die Cardinals mit Kyler Murray trotzdem einen neuen Quarterback vor die Nase. Rosen entschied sich anschließend für einen Wechsel zu den Miami Dolphins.

Keine gute Idee, steht das Gewinnen bei der Franchise aus Florida in dieser Spielzeit nicht gerade ganz oben auf der sportlichen Agenda. Die Dolphins befinden sich momentan im Neuaufbau. Ihre Strategie »beinhaltet den Ausverkauf der besten Spieler gegen möglichst hohe Draftpickrechte anderer Teams«, erklärt Markus Schulz, Chefredakteur des deutschen American-Football-Magazins Touchdown 24, gegenüber jW. »Denn die Transferwährung der NFL sind nicht Dollars, sondern Zugriffsrechte auf Talente.«

Nach den Regeln der NFL, die besagen, dass die schlechtesten Teams bei der Verteilung der potentiellen Superstars bevorteilt werden, heißt das allerdings auch: am besten möglichst viele Spiele zu verlieren. Und das tun die Dolphins gerade. Aktuell stehen sie nach sieben Spielen bei sieben Niederlagen. Für eine bessere Zukunft muss die Gegenwart hintanstehen. Wobei Tanking, wie der Plan der Dolphins von manchen bezeichnet wird, nicht gleichzusetzen ist mit absichtlichem Verlieren. Aber für das Gewinnen von Spielen hat »die Organisation der Dolphins dem Team das denkbar ungünstigste Rüstzeug zur Verfügung gestellt«, so Schulz. Beispielsweise gab Miami kurz nach Saisonbeginn mit Laremy Tunsil einen ihrer besten Spieler ab – gegen Draftpicks, also für eben jene frühen Zugriffsrechte auf Talente. Der Trainerstab um Chefcoach Brian Flores geht trotzdem in gewohnter Weise seiner Arbeit nach.

Für den Präsidenten des American-Football-Bundes Österreich und NFL-Kommentator Michael Eschlböck ist das Vorgehen der Dolphins freilich nur bedingt erfolgversprechend: »Es gibt keine Garantie, die richtigen Leute zu finden«, so Eschlböck im Gespräch mit jW. Beispiele für Fehlgriffe bei zuvor gehypten Nachwuchsspielern gebe es genug.

Die Cleveland Browns etwa zeigen aktuell, dass das Ansammeln von Talenten oft nicht ausreicht, um in den Kreis der Spitzenteams zu kommen. Die Browns waren über viele Jahre die Lachnummer der NFL, ihr Name stand praktisch für Misserfolg. Die Franchise aus Ohio durfte in der Draft regelmäßig an hohen Positionen zugreifen. Es nützte nix. Zuletzt musste das Team fünf Niederlagen einstecken, hatte nur zweimal Erfolg; obwohl der Kader eigentlich über jede Menge Potential verfügt. Jahrelanges Verlieren macht eben auch etwas mit der Kultur einer Organisation. Der Misserfolg scheint sich quasi in die DNS zu fressen. Das zu beheben, kann sehr lange dauern.

»Erfolg ist von so vielen Faktoren abhängig, so dass bewusstes Tanking im Football eine wirklich heikle Geschichte ist«, urteilt Eschlböck. Ironischerweise sind die Miami Dolphins das bis dato einzige Team in der Geschichte der NFL, das während einer kompletten Spielzeit ohne Niederlage blieb. 1972 war das. Als Lohn gab es den Erfolg im Super Bowl. Um irgendwann wieder dorthin zu kommen, fahren die Dolphins eine riskante Strategie.

Josh Rosen indes wird’s anscheinend auch in Zukunft nicht leicht haben. Die Dolphins werden sich in der kommenden Draft früh für ein Talent entscheiden dürfen. Nach allem, was man hört, wird es sich um einen Quarterback handeln.