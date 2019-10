Dieses schmerzhafte Gefühl

Alex Black »When I was a little girl / I thought I could rule the world« – Sudan Archives

So schnell kann’s gehen: Eben noch als aufstrebender Star des Afrofuturismus gefeiert, und nun schon der Mainstreamanbiederung verdächtigt. O. k., wir spitzen an dieser Stelle ein wenig zu, aber in der britischen Presse rührten sich bereits Stimmen, die Brittney Denise Parks alias Sudan Archives tatsächlich dafür rügen, mit »Athena« eine sehr, sehr gute Platte gemacht zu haben.

Seit den EPs »Sudan Archives« und »Sink« gilt die in Cincinnati geborene und inzwischen in Los Angeles lebende Autodidaktin als kühne Wanderin zwischen den Welten, oder besser: geniale Architektin nie gehörter Sounds, in einer Reihe mit den vergleichbar avantgardistisch agierenden R-’n’-B-Reformerinnen FKA twigs und Kelsey Lu. Ihrer Geige die unwahrscheinlichsten Klänge entlockend, mixt Parks sudanesischen Folk mit hypermodernem Soul und eckig-anspruchsvollen Beats.

Und auf dem gerade erschienenen Debütalbum klingt das eben gar nicht allzu eckig, eher wuchtig und schwer wie im TripHop-inspirierten »Coming Up« oder ganz leicht, luftig und verspielt wie in »Iceland Moss«. Als hätte sie mit früheren Songs wie »Come Meh Way« nur geübt, gelingen der selbsternannten Crate diggerin emotional hochaufgeladene Hits wie »Confessions«: »There is a place that I call home / but it’s not where I am welcome / and if I saw all the angels / why is my presence so painful?«

Der Struggle, der Kampf mit Familie, Tradition und vor allem Religion, ist keine aufgesetzte Pose, vielmehr Teil ihrer rebellischen Biographie, den die 24jährige mal verrätselt, mal glasklar benennt: In »Ballet of Unhatched Twins« thematisiert Brittney Parks das problematische Verhältnis zu ihrer Zwillingsschwester. Das schmerzhafte Gefühl des Nicht-Dazugehörens – zum Beispiel als Kind afrikanischer Einwanderer in den USA zwar Sudan genannt worden, aber nie dort gewesen zu sein – verwandelt sie in eine kraftvolle Neupositionierung: Über einer traditionell anmutenden nordafrikanischen Weise schichtet Parks die eigene Stimme zu einem kompletten Chor, in den ihr alter Kumpel aus Cincinnati, Rapper D-Eight, hineingrätscht und das Geschehen wieder in den Staaten verortet.

Oder ganz woanders, jedenfalls dort, wo Parks’ persönliches Superheldinnen-Mash-up aus Xena und Sailor Moon regiert: »When I was a little girl / I thought I could rule the world«, singt Sudan Archives im ersten Track »Did Ya Know«, und klingt dabei noch voller Zweifel, als belächle sie sich selbst – um sich dann im Lauf der folgenden dreizehn Songs aus den Versatzstücken der eigenen Geschichte zur Black Athena aufzuschwingen.