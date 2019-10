Prozesslawine gegen Bayer

Regis Duvignau/REUTERS Das Monsanto-Pflanzengift Roundup versaut Bayer die Finanzen

Die Übernahme des Saatgutkonzerns Monsanto im vergangenen Jahr dürfte Bayer noch teurer zu stehen kommen, als bislang angenommen. So hat sich die Zahl der Klagen wegen der Folgen der Anwendung des Pflanzengifts Glyphosat in den zurückliegenden drei Monaten auf 42.700 mehr als verdoppelt, wie der Leverkusener Pharmakonzern am Mittwoch mitteilte.

Wie kostspielig diese Klagewelle werden könnte, zeigen die drei Fälle, die bereits verhandelt wurden. Bayer hat sie alle verloren und musste jeweils zweistellige Millionensummen berappen, um die Kläger zu entschädigen. Zuletzt wurden einem an Krebs erkrankten Rentnerehepaar 86,7 Millionen US-Dollar (78 Millionen Euro) zugesprochen.

Grundlage der Klagen ist die Einstufung von Glyphosat durch die Internationale Krebsforschungsagentur IARC als »wahrscheinlich krebserregend«. Das Institut untersteht der Weltgesundheitsorganisation WHO. Bayer argumentiert, dass andere Studien zu anderen Ergebnissen kämen und daher nicht einwandfrei nachgewiesen werden könne, dass die Erkrankungen der Kläger auf die Anwendung des glyphosathaltigen Monsanto-Produkts Roundup zurückzuführen sind. Mit dieser Argumentation hatte der Konzern bislang jedoch vor den US-Gerichten keinen Erfolg.

Trotzdem zeigten sich die Leverkusener am Mittwoch überzeugt, »gute Argumente zur Verteidigung gegen die erhobenen Ansprüche zu haben«. Man beabsichtige, »sich in den Berufungsverfahren gegen die drei erstinstanzlichen Urteile und in allen weiteren zukünftigen Verfahren entschieden zur Wehr zu setzen.« Die nächsten Verfahren stehen im Januar an. Sie waren zugunsten eines Mediationsprozesses verschoben worden, mit dem versucht werden soll, eine außergerichtliche Einigung zu finden.

Bayer hatte den US-Saatgutproduzenten im Juni 2018 für 62 Milliarden Dollar übernommen. Die Fusion war schon wegen des Imageschadens höchst umstritten gewesen. Dass die Leverkusener sich des Namens Monsanto schnell entledigt hatten, nutzte wenig. Der Aktienkurs des Konzerns rutschte nach der Übernahme monatelang immer weiter ab, von 101,72 Euro im Juni 2018 auf 61,39 Euro zum Jahresende. Am Mittwoch lag der Preis für eine Bayer-Aktie bei 66,88 Euro.

In den USA vermiesen die Klagen das Roundup-Geschäft. Doch auch auf anderen Märkten ist das Monsanto-Produkt auf dem absteigenden Ast. Zwar konnte die deutsche Agrarlobby 2017 ein EU-weites Verbot noch verzögern. Doch auf einzelstaatlicher Ebene droht das Aus. Der österreichische Nationalrat hatte im Juli ein vollständiges Verbot beschlossen. Auch im Agrarpaket der deutschen Bundesregierung ist ein Ende der Nutzungserlaubnis vorgesehen, wenn auch erst ab 2023.

Trotz der stark angewachsenen Klagewelle blickt Bayer insgesamt »auf ein erfolgreiches drittes Quartal zurück«, wie Vorstandschef Werner Baumann am Mittwoch betonte. Man habe den Umsatz um 5,4 Prozent steigern können. An dem Mediationsverfahren in Sachen Glyphosat will man sich »konstruktiv beteiligen«, was auch immer das heißt. Das Interesse der Konzernführung dürfte jedenfalls groß sein, keine 42.700 Prozesse durchstehen zu müssen, die jeweils mit Millionenzahlungen enden. Baumann ist bereits angezählt. Auf der Hauptversammlung im April verweigerten die Aktionäre dem Vorstand die Entlastung.