Ärgern, aber nicht zuviel

Joshua Roberts/REUTERS Verhängt symbolische Strafmaßnahmen gegen die Türkei: Donald Trump am Sonntag im Weißen Haus

Eine der vielen Fragen, die die aktuellen Umbrüche in Nah- und Mittelost aufwerfen, lautet: Kann man den USA, die in der Region jahrzehntelang den Ton angaben, inzwischen erfolgreich trotzen? Der Überfall der Türkei auf Nordsyrien, den die Trump-Administration nach monatelangem Widerstreben letztlich zuließ, scheint zu zeigen: Es geht. Die Zeiten, in denen Entscheidungen von größerer Bedeutung durchweg in Washington getroffen wurden, sind vorbei. Ist dem wirklich so? Das US-Establishment, mit einem Machtverlust in der weltpolitisch so bedeutenden Region konfrontiert, tobt, wettert gegen Donald Trump und gegen seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan gleichermaßen, zieht die Peitsche, um doch noch einmal klarzustellen: Wer gegen die Vereinigten Staaten rebelliert, kommt nicht ungeschoren davon. Am Dienstag hat das Repräsentantenhaus eine Resolution verabschiedet, in der es erstmals den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich als Genozid bezeichnet und verurteilt. Zudem hat es sich für Sanktionen ausgesprochen. Ankara hat prompt den US-Botschafter einbestellt; einmal mehr gibt es Zoff.

Wie wird’s weitergehen? Washington steckt in einem echten Dilemma. Ankara hat parallel zum Rückgang des US-Einflusses in der Region begonnen, sich in Kooperation mit dem wiedererstarkenden Moskau neue Spielräume zu schaffen. Die US-Rüstungskonzerne wollen zuviel Geld für ein neues Patriot-Luftabwehrsystem? Gut, dann kauft man eben das russische S-400, und wenn Washington allzu viel Ärger macht, bricht man halt weitere Brücken ab. US-Strategen warnen: Machtpolitisch wäre es für die Vereinigten Staaten desaströs, die stark angespannten Beziehungen zur Türkei ernsthaft zu schädigen. Das Land fiele dann nicht nur als Brücke nach Nah- und Mittelost sowie als zumindest noch punktuell nutzbarer Bündnispartner aus. Zusätzlich wäre die NATO-Südostgrenze vollständig auf den europäischen Kontinent zurückgeworfen, und was eine potentiell gegnerische Türkei an dieser NATO-Südostgrenze so alles anrichten könnte – wer weiß.

Führende US-Senatoren haben deshalb mitgeteilt, dass sie zwar stinksauer auf Ankara sind, den Konflikt aber nicht auf die Spitze treiben wollen. Den Sanktionen, die das Repräsentantenhaus am Dienstag forderte, wird der Senat deshalb unter den aktuellen Umständen wohl nicht zustimmen. Auch US-Präsident Donald Trump hat ja die eher symbolischen Strafmaßnahmen, die er nach dem Überfall der Türkei auf Nordsyrien verhängt hatte, inzwischen wieder aufgehoben. Für das US-Establishment besteht die Kunst zur Zeit darin, Ankara gerade soviel Ärger zu machen, dass es wehtut, aber nicht allzu heftig, damit die Türkei nicht noch weiter an Russlands Seite treibt. Ob das in der Hitze des Gefechts, mit einem sprunghaften Präsidenten und einem auch nicht eben leicht zu kalkulierenden Gegner in Ankara gelingt, ist eine offene Frage.