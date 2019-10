»Das Massaker fand und findet hier kaum Beachtung«

Yevgeny Volokin/REUTERS Für den Westen akzeptabel, solange die »Richtigen« zündeln: Brennende Protestzelte in Odessa am 2. Mai 2014

Sie haben einen Dokumentarfilm über das Massaker in Odessa 2014 gemacht. Damals überfielen ukrainische Neonazis und Nationalisten in der Hafenstadt ein Protestcamp, das sich gegen die Ausgrenzung und Unterdrückung der russischen Minderheit durch Kiew richtete. Dabei starben über fünfzig Menschen …

Genau genommen behandelt der anderthalbstündige Film zwei Tage: den 2. Mai 2014 und den 2. Mai 2018, als anlässlich des Jahrestages ukrainische Rechtsextremisten ihren damaligen »Sieg« unwidersprochen mit einem martialischen Marsch und üblen antisemitischen Ausfällen feiern konnten.

Dieser Film mit dem Titel ­»Remember Odessa« wird am heutigen Donnerstag erstmals in Tel Aviv gezeigt. Warum dort?

Weil inzwischen einige Überlebende und Betroffene des Massakers in Israel leben, die ihn sehen und verbreiten wollen. In Odessa gab es viele Juden, inzwischen sind es auf Grund des in der Ukraine herrschenden Antisemitismus weniger. Und es gibt eine inhaltliche Beziehung, denn das Hauptthema auch dieses Films lautet: Es leben Völkerschaften friedlich nebeneinander, und irgendwann meint die eine Ethnie, sich über die andere erheben und sie unterdrücken zu müssen, worauf diese sich auf dem gemeinsam bewohnten Territorium ausgegrenzt fühlt. Die verweigerte Gleichberechtigung erleben wir in vielen Staaten, da müssen wir nicht weit gehen.

Wenn ich Sie richtig verstehe, nehmen Sie in Ihrer Arbeit Partei für Minderheiten.

Ja, und ich streite gegen das Meinungsmonopol des Mainstreams. Gewiss ist es ein Unterschied, ob man andere Sichten wie hierzulande ignoriert oder Journalisten einsperrt und Redaktionen schließt. Aber ich musste zur Kenntnis nehmen: Das Massaker in Odessa fand und findet in der deutschen Öffentlichkeit kaum Beachtung, weil man für Kiew und gegen Moskau ist. Ich spitze zu: In der öffentlichen Wahrnehmung waren das dort Patrioten, »gute« Rechtsextremisten also, weil sie doch – angeblich – gegen russische Separatisten vorgingen. Das ist nebenbei bemerkt eine Lüge: Bei den Ermordeten handelte es sich ausschließlich um ukrainische Staatsbürger. Ich nenne es Heuchelei, wenn Politiker, Parteien und Institutionen die Bluttat in Halle verurteilen, aber den Massenmord in Odessa, dem der gleiche widerliche Nationalismus und Antisemitismus zugrunde liegt, nicht mit gleicher Schärfe behandeln.

Ihr Film ist bisher in Deutschland nirgendwo gelaufen. ­Warum nicht?

Es fand sich bisher kein Verleiher. Und auch in den Fernsehredaktionen winkte und wiegelte man ab. Das Thema Ukraine sei durch, das interessiere nicht mehr, sagte man mir. Oder: Wir haben dazu schon mal was gebracht.

Wer hat diesen Film finanziert?

Ich selbst, wie ich mir auch selbst den Auftrag dazu erteilte. Ich habe in der DDR eine antifaschistische Erziehung genossen, studierte an der »Konrad Wolf«-Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg und habe es immer vermieden, mich in meiner Haltung von Filmförderungen und Redaktionen abhängig zu machen. So sind inzwischen an die siebzig Filme in Eigenregie entstanden. Aber natürlich muss auch ich meine Filme verwerten, also einen Verleiher oder eine TV-Anstalt finden, die sie sendet. In Deutschland ist das ziemlich schwer. Einen Michael Moore oder Oliver ­Stone wird es hier vermutlich nie geben.

Sie zielen auf den US-amerikanischen Markt.

Ja, dort ist man traditionell für Antikriegsfilme und gesellschafts- bzw. systemkritische Dokumentarfilme wesentlich aufgeschlossener als etwa in Westeuropa. Hier gibt es zwar durchaus ein interessiertes Publikum, aber eben auch eine Blockade der Medien und Anbieter. Sie wissen doch: Die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden. Und die setzen ihre Prioritäten. So freue ich mich, dass der Film nun in Israel läuft – und vielleicht von dort auch nach Deutschland gelangt.