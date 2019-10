Proteste gekapert

Aziz Taher/REUTERS Demonstranten bejubeln am Dienstag in Beirut die Rücktrittsankündigung von Regierungschef Saad Al-Hariri

Dreizehn Tage nach Beginn der Massenproteste im Libanon hat Ministerpräsident Saad Hariri von der Zukunftsbewegung am Dienstag sein Rücktrittsgesuch bei Staatspräsident Michel Aoun eingereicht. Die Straßenblockaden der Demonstrierenden wurden abgebaut, Arbeitsstätten, Krankenhäuser, Schulen und Universitäten waren wieder erreichbar.

Ausgelöst hatte die Proteste eine von der Regierung geplante Steuer auf Whats-App-Anrufe. Schnell standen aber die prekäre soziale und wirtschaftliche Lage im Libanon, der mit 86 Milliarden Dollar und damit 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts eine der höchsten Staatsverschuldungen weltweit aufweist, die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die Strom- und Wasserknappheit sowie ein überteuertes Gesundheitssystem im Mittelpunkt. Wenige Tage nach Beginn der Demonstrationen von der Regierung versprochene Reformen, darunter ein verstärktes Vorgehen gegen Korruption, ein einjähriges Moratorium für neue Steuern und die Halbierung der Gehälter von Ministern und Parlamentsabgeordneten, ließen die Proteste nicht abebben. Statt dessen wurde nicht nur der Rücktritt der Regierung gefordert, sondern auch der Sturz der gesamten politischen, zu großen Teilen korrupten Elite und des Systems. Dessen Grundstein wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der französischen Kolonialmacht gelegt, in ihm werden Abgeordnetenmandate genau wie Staatsämter nach konfessionellen, von der demographischen Entwicklung aber längst überholten Kriterien vergeben. Das Proporzsystem öffnet Tür und Tor für Klientel- und Misswirtschaft, denn relevant für den Fortgang der Karriere eines Politikers ist vor allem die eigene Religionsgemeinschaft.

Am letzten Freitag, als der überkonfessionelle Charakter der ersten Tage durch zwar sofort dementierte, aber nicht wirkungslose Gerüchte, Anhänger der Hisbollah hätten Demonstrierende angegriffen, bereits ins Wanken geraten war, rief deren Generalsekretär Hasan Nasrallah in einer Fernsehansprache eindringlich dazu auf, die Straße zu verlassen. Hatte er die Forderungen der Protestierenden – abgesehen von der nach einem Sturz der Regierung, was nach seinen Worten ein gefährliches Machtvakuum zur Folge hätte – in den ersten Tagen noch unterstützt, erklärte er, seiner Partei lägen inzwischen belastbare Informationen vor, dass die Proteste von ausländischen Mächten und ihren innerlibanesischen Verbündeten gekapert worden seien. Die legitimen Anliegen der Menschen würden mit dem Ziel missbraucht, das Land ins Chaos zu stürzen und einen Bürgerkrieg zu entfachen, genau wie bereits mit anderen Ländern der Region geschehen. Dass bereits jetzt an Checkpoints das Vorzeigen von Ausweisen gefordert werde, erinnere an das dunkelste Kapitel libanesischer Geschichte, rekurrierte er auf die Zeit des Bürgerkrieges.

»Einige Proteste wurden von Botschaften und anderen verdächtigen Elementen finanziert. Soziale und die Lebensumstände betreffende Forderungen wurden verdreht, um den Widerstand (die Hisbollah) zu attackieren«, so Nasrallah.

Die Hisbollah, deren Kampf gegen die israelische Besatzung im Süden des Landes im Jahr 2000 den Abzug der israelischen Truppen zur Folge hatte und die Israel im Junikrieg von 2006 die erste schmerzliche Niederlage zufügte, gilt – anders als die libanesische Armee – als »Garant« gegen einen erneuten israelischen Angriff. Verbündet mit dem Iran und der syrischen Regierung ist die inzwischen stärkste politische und gesellschaftliche Kraft im Zedernstaat auch den Golfstaaten und den westlichen Verbündeten Israels ein Dorn im Auge.

Wovor Nasrallah warnt, schlug – wenn auch weit verklausulierter – wenige Tage vor Beginn der Proteste im Libanon David Ignatius in der Washington Post unter dem Titel »Syrien ist verloren. Lasst uns den Libanon retten« vor. Er forderte eine Stärkung der prowestlichen Kräfte im Libanon unter anderem mit wirtschaftlichen Mitteln, um so die Hisbollah zu schwächen, die er als größte Bedrohung des Landes bezeichnete – erst an zweiter Stelle kam für ihn die Korruption. Ziel müsse sein, im Interesse Israels und gegen Iran, Syrien und Russland zu agieren.