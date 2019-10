Angestellte gegen Leiharbeiter

Kai Pfaffenbach/REUTERS Viele Pflegekräfte wechseln zu Zeitarbeitsfirmen, um ihre Arbeitszeiten selbst bestimmen zu können

Pfleger und Pflegerinnen haben es nicht leicht: Früh- und Spätschicht, Wochenend- und Nachtdienst, und dann klingelt am freien Tag noch das Telefon mit der Bitte, für die kranke Kollegin einzuspringen. Überfüllte Stationen, Belastung und Frust, der entsteht, wenn man Verantwortung übernehmen muss für ein System, dass einem nicht die Möglichkeit gibt, sich wirklich um Kranke und Pflegebedürftige zu kümmern, führt immer mehr Menschen in der Pflege dazu, sich zu fragen, ob sie den falschen Beruf gewählt haben und wie sie ihr Leben lang in diesem System arbeiten sollen.

Welche Eingriffe werden aber benötigt, um das »kaputte« Gesundheitswesen zu retten und den Beruf von Pflegekräften attraktiver zu machen? Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) scheint diese Frage nicht beantworten zu können. Auch deswegen ergriff das Land Berlin die Initiative und kündigte am Dienstag in Person der Berliner Gesundheitsministerin, Dilek Kalayci (SPD) an, Anfang 2020 eine Bundesratsinitiative für ein Verbot von Leiharbeit in der Pflege starten zu wollen. Die Details dazu werde sie demnächst gemeinsam mit Akteuren der Pflegebranche vorstellen, wie sie dem Tagesspiegel sagte.

Frust der Festangestellten

Die Kritik der Privatwirtschaft ließ nicht lange auf sich warten. Die geplante Bundesratsinitiative sei europa- und verfassungsrechtlich »mehr als bedenklich», sagte Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister. Das hat gute Gründe, konnten doch Zeitarbeitsfirmen bislang gutes Geld mit der Vermittlung von Pflegekräften machen. Viele Pfleger und Pflegerinnen, die ans Aufgeben dachten, wechselten zu Leasing-Firmen, um ihre Arbeitszeiten selbst bestimmen zu können. Und tatsächlich stellte sich für die meisten von ihnen heraus, dass die Arbeitsbelastung in Zeitarbeit mitunter geringer ist als bei einer Festanstellung und das sogar bei besserer Bezahlung. Kliniken und Pflegeheime müssen somit zwar mehr an die Zeitarbeitsfirmen zahlen als für eine bei ihnen direkt angestellte Pflegekraft. Dafür können sie aber das eigene Personal bei akutem Mangel, etwa wegen Krankheiten, entlasten und Ersatz flexibel einsetzen.

Anbieter von Altenpflegeeinrichtungen und Krankenhäusern beklagen allerdings, dass die Zeitarbeitsunternehmen ihnen mit dreisten Mitteln Pflegekräfte abwerben würden, um sie ihnen dann, als Ersatz, wieder anzubieten. Die Personalnot werde gezielt ausgenutzt. Und auch die festen Mitarbeiter finden die Sonderbehandlung ihrer Kollegen von Leasing-Firmen nicht besonders fair. Leiharbeiter würden Abläufe und Bewohner von Pflegeeinrichtungen nicht kennen und sich auch nicht mit der Einrichtung identifizieren, berichtete Daniel Schuster, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Procurand, die 27 Altenpflegeeinrichtungen betreibt, in der FAZ am Mittwoch. Weiterhin würden sie Wunschdienste definieren. »Das sorgt für Frust bei den übrigen Mitarbeitern.«

Aus Nächstenliebe

Dieser wird in einer Umfrage des Tagesspiegel in Berliner Pflegeheimen anschaulich belegt. In 677 ausgefüllten Fragebögen, das entspricht etwa zehn Prozent aller Beschäftigten der Berliner Pflegeeinrichtungen, gebe weniger als ein Drittel der Befragten an, dass ihr Arbeitspensum eine gute Qualität der Pflege gewährleiste, und nur 35 Prozent haben den Eindruck, dass in jeder Schicht ausreichend Kolleginnen und Kollegen verfügbar seien. Nur jeder vierte Befragte beurteilt sein Gehalt als leistungsgerecht und lediglich ein Drittel glaube, dass sich die Einrichtungen bemühen, trotz der Beschränkung der Pflegeversicherungen einen angemessenen Lohn zu zahlen. Immerhin bekomme die Hälfte der Befragten Urlaubs- oder Weihnachtsgeld ausgezahlt.

Auch in der Anerkennung ihrer Leistung sehen sich viele Pflegekräfte benachteiligt. 21,6 Prozent geben an, Prämien für herausragende Leistungen zu erhalten. Nur 39 Prozent sagen, dass sie ausreichend Wertschätzung von den Einrichtungen erfahren und niederschmetternde 15 Prozent, dass die Arbeit als Pflegekraft gesellschaftlich anerkannt sei. Warum aber üben sie trotzdem diesen Beruf aus? Weil es ihnen Freude bereitet, Menschen zu helfen, geben drei Viertel der Befragten an.