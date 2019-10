Polizei wiegelt ab

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Gegendemonstranten sind immer vor Ort: Protestkundgebung gegen die Wahlkampfabschlussveranstaltung der sächsischen AfD in Görlitz (31.8.2019)

Tausende folgten Dienstag abend in Mülheim an der Ruhr einem Aufruf des Bündnisses »Mülheim stellt sich quer!« und protestierten gegen einen »Bürgerdialog« der AfD mit der Fraktionschefin der Partei im Bundestag, Alice Weidel. Die Lokalzeitung Mülheimer Woche sprach von 2.500 bis 3.000 Teilnehmern. Am Rande der Demo kam es vor dem Veranstaltungsort, der Stadthalle, zu einem Zwischenfall, bei dem nach Aussagen von Zeugen gegenüber jW ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von vier Demonstranten gefahren sein soll. Die Polizei stellte den Ablauf in einer Pressemitteilung anders dar.

Gegen 18 Uhr hätten sich etwa 30 Aktivisten unterschiedlicher Gruppen zu einer spontanen Aktion an der Zufahrt zum Parkplatz der Stadthalle versammelt, erklärte Johannes Happel von »Aufstehen gegen Rassismus«, Augenzeuge des Vorfalls, am Mittwoch im Gespräch mit jW. Auf der Fahrbahn habe man Aufstellung genommen und ein Spruchband mit der Aufschrift »Keine Räume für die AfD« gezeigt.

Kurz nach sechs habe ein schwarzer Audi vor den Demonstranten gehalten. Es sei zu einem Wortwechsel mit dem etwa 60 Jahre alten Fahrer gekommen, so Happel weiter. Dieser habe erklärt, er wolle auf den Parkplatz, die Gruppe solle umgehend den Weg frei machen. »Dann hat er plötzlich Gas gegeben und vier von unseren Leuten gerammt, die sich auf der Motorhaube wiederfanden«, sagte der Aktivist. Es sei Glück, dass keiner unter das Fahrzeug geraten sei.

Der Audi-Fahrer habe dann versucht, sich rückwärts zu entfernen, sei von den Demonstranten aber daran gehindert worden, damit er keine Unfallflucht begehen könne, so Happel. »Nachdem er die Demonstranten angefahren hatte, haben Leute auf die Motorhaube geklopft. Aber es hat keinerlei Gewalt gegen den Mann gegeben«, sagte der Aktivist. Die Polizei sei gegen 18.30 Uhr am Ort des Geschehens eingetroffen, die Demonstranten hätten Anzeige erstattet. Einer der Betroffenen habe eine leichte Verletzung am Knie davon getragen und sei zwei Tage krank geschrieben worden.

In der Pressemitteilung der Polizei ist trotz der vielen Augenzeugen von einem womöglich absichtlichen Anfahren der Demonstranten durch den Fahrzeugführer keine Rede. Darin heißt es lediglich, ein Autofahrer sei von mehreren Personen gehindert worden, auf den Parkplatz der Stadthalle zu fahren. Dabei sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf der Fahrer aus dem Auto gezogen und sein Fahrzeug beschädigt worden sei. »Zufällig anwesende Pressevertreter« hätten körperliche Angriffe verhindert. Diese Darstellung der Polizei habe sie »komplett überrascht und schockiert«, erklärte Happel. »Wie es dazu kam, wissen wir nicht. Wir bleiben bei unserer Darstellung«, sagte er.

Die Stadthalle war von der Polizei komplett abgeriegelt worden, berichtete die Mülheimer Woche. Besucher des »Bürgerdialogs« hätten sich bei den Ordnungshütern melden müssen. Demonstranten hätten versucht, zur Halle vorzudringen, seien aber von der Polizei daran gehindert worden. Im Vorfeld der Demonstration gegen die AfD hatte es einen Streit zwischen den Mülheimer Grünen und der DKP gegeben (siehe jW vom Dienstag).