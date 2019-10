Träume von Apartheid

Ints Kalnins/REUTERS Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am 16. Oktober in Riga

Wie vorsichtig und mutmaßlich taktisch motiviert seine Äußerungen in der Sache auch sein mögen – dass Präsident Wolodimir Selenskij die Möglichkeit einer friedlichen Beilegung des Donbass-Konflikts nicht ausschließt, bringt die ukrainischen Rechten in Rage. In einer Sendung des dem früheren Präsidenten Petro Poroschenko gehörenden Fernsehsenders 5. Kanal diskutierten die Moderatorin und ein Studiogast allen Ernstes, ob man den amtierenden Staatschef »erschießen oder aufhängen« solle – und der Sender schnitt diese Passage in der online abrufbaren Fassung nicht etwa heraus, sondern ließ sie drin. Es sollte erkennbar kein Ausrutscher sein, sondern war so gemeint.

Diese verbale Aggression gegen Selenskij ist die bisherige Spitze einer Verrohung der politischen Debatte in der Ukraine rund um das Donbass. Journalisten vor allem in den westukrainischen Sendern überbieten sich in Hasstiraden gegenüber den Bewohnern des Ostens. Es zirkulieren diverse »Zehn-Punkte-Papiere«, wie mit diesen »Verrätern« umzugehen sei. Die Rede ist vom Entzug der ukrainischen Staatsbürgerschaft oder mindestens des Wahlrechts auf zehn Jahre. Andere träumen davon, die Leute vor die Wahl zu stellen, entweder öffentlich den faschistischen Gruß »Ruhm der Ukraine – den Helden Ruhm« zu rufen oder innerhalb eines Monats ihre Heimat zu verlassen und sich dann für 50 Jahre nicht mehr in der Ukraine blicken zu lassen. Alle Hochschulen und Medien im Donbass sollten geschlossen werden, der Gebrauch des Russischen auch im Alltag verboten und die Schulen beschleunigt zwangsukrainisiert werden. Ein Moderator erklärte auf seinem Sender, er sei trotz seines fortgeschrittenen Alters gern bereit, Leiter eines »Filtrationslagers« für Anhänger der Volksrepubliken »in einem Bergwerk in Horliwka« (Stadt nördlich von Donezk) zu werden. Gegen diese Stimmen wird es Selenskij schwer haben, seine auf einen eher staatsbürgerlichen Patriotismus gegründete Integrationspolitik öffentlich durchzusetzen. Wahrscheinlich setzen die Autoren dieser Tiraden auch darauf, den Bewohnern der »Volksrepubliken« jede eventuelle Lust auf eine Rückkehr in die Ukraine auszutreiben. Denn so blieben der Ukraine auch die Kosten eines künftigen Wiederaufbaus erspart.

Der Schaum vor dem Mund dieser Autoren spiegelt in erster Linie den Umstand wider, dass eine militärische Rückeroberung des Donbass durch die Ukraine wenig wahrscheinlich ist. Russland hat inzwischen knapp 100.000 Bewohnern der Volksrepubliken seine Staatsbürgerschaft verliehen, und wenn sie – womit zu rechnen wäre – bei einem ukrainischen Angriff zu Schaden kämen, wäre das für Russland ein Grund zum Kriegseintritt. Auch die westlichen Protektoren der Ukraine sind an einer gewaltsamen Rückeroberung des Donbass nicht interessiert. Der Unterschied besteht darin, dass die USA die Ukraine als latentes Problem an Russlands Südwestflanke – also gerade ohne eine Entscheidung so oder so – erhalten wollen, während die EU-Staaten die ihre Wirtschaft schädigenden Sanktionen lieber heute als morgen ohne Gesichtsverlust abmildern oder aufheben würden.

In den Diskussionen leben auch Argumente wieder auf, die die ukrainische Propaganda in der Anfangsphase des Krieges vorgetragen hatte. Es gehe darum, das Donbass als Gelände zu erobern und für die Ukraine zu sichern, aber ohne die unbelehrbare und nicht integrierbare Bevölkerung. Hier treffen sich die Argumente russischer und ukrainischer Nationalisten. Gilt in Russland heute die Entscheidung Lenins, der 1919 gegründeten Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik große überwiegend russisch oder gemischt besiedelte Landstriche im Osten zuzuschlagen, um sie zu »proletarisieren« und so den »kleinbürgerlichen ukrainischen Nationalismus« zu neutralisieren, als historischer Fehler, so sehen ukrainische Autoren dieselbe Entscheidung als »Danaergeschenk«: Sie habe der Ukraine zwar Territorium und industrielles Potential eingebracht, aber auch ihre ethnische »Ukrainisierung« erschwert.