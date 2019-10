Ankara beleidigt

Library of Congress/dpa Armenische Flüchtlinge aus dem Osmanischen Reich (Archivbild, 1915)

Die Anerkennung des Völkermords an den Armeniern durch das US-Repräsentantenhaus hat zu neuen Spannungen zwischen den USA und der Türkei geführt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Mittwoch in einer Rede in Ankara, der Beschluss sei die »größte Beleidigung unseres Volkes«. Er habe »keinen Wert« und werde von der Türkei nicht anerkannt. Die armenische Regierung begrüßte das Votum, das am türkischen Nationalfeiertag erfolgte, als »Schritt zur Wahrheit«.

Das türkische Außenministerium erklärte, der Beschluss drohe die Beziehungen zwischen Washington und Ankara zu einem für die regionale Sicherheit »extrem brisanten Zeitpunkt« zu beschädigen. US-Botschafter David Satterfield wurde einbestellt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf diplomatische Quellen berichtete. Ein geplantes Treffen von Erdogan und US-Präsident Donald Trump Mitte November könnte ausfallen.

Das US-Repräsentantenhaus hatte am Dienstag mit einer klaren Mehrheit von 405 zu 11 Stimmen eine Resolution verabschiedet, die erstmals die Massaker der Jahre 1915 bis 1917 im Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnet und den Tod von 1,5 Millionen Menschen verurteilt. In den vergangenen Jahrzehnten waren immer wieder ähnliche Beschlussvorlagen eingebracht worden, doch hatten diese nie eine Mehrheit erhalten. Die Abstimmung wurde sowohl von Demokraten als auch von Republikanern angenommen. Die Resolution ist allerdings rechtlich nicht bindend.

Das US-Repräsentantenhaus beschloss am Dienstag auch einen Gesetzentwurf für Sanktionen gegen türkische Regierungsvertreter, die an dem Angriffskrieg gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG in Nordsyrien beteiligt sind. Auch dies hat mit dem Votum der einen von zwei Kongresskammern noch keine unmittelbaren Folgen. Zudem forderten die Abgeordneten die US-Regierung auf, die Türkei für den Kauf des russischen Luftabwehrsystems S-400 zu bestrafen.

Die Türkei als Nachfolgerin des Osmanischen Reiches gesteht den Tod von 300.000 bis 500.000 Armeniern während des Ersten Weltkrieges ein und »bedauert« die Massaker. Eine Einstufung als Völkermord weist sie jedoch zurück. (AFP/dpa/jW)