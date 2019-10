© Karsten Jäger/Sea Eye Angriff auf Geflüchtete und Seenotretter der »Alan Kurdi«

Am Wochenende gab es vor Libyen einen Angriff auf das Seenotrettungsschiff »Alan Kurdi« (jW berichtete), auf dem Sie als Ärztin arbeiten. Was ist geschehen?

Zunächst überflog das Aufklärungsflugzeug »Moonbird« des Vereins »Sea-Watch« ein Schlauchboot, von dem aus ein Notruf abgesetzt worden war. Weil wir uns in den internationalen Gewässern vor Libyen befanden, leitete es die Koordinaten an uns weiter. Nach unserem Eintreffen statteten wir als erstes die 92 Menschen an Bord, darunter zwei Frauen, mit Rettungswesten aus. Nachdem wir etwa zehn Menschen mit unseren Rettungsbooten auf die »Alan Kurdi« gebracht hatten, näherten sich plötzlich zwei Schnellboote aus Richtung Libyen. Zwar fehlten offizielle Kennzeichnung, aber sie hatten libysche Flaggen an Bord, dazu jeweils ein großes Schnellfeuergewehr am Bug. Die teilweise mit Sturmhauben maskierten Männer an Bord gaben mehrfach Schüsse in Richtung der Migranten und unserer Boote ab. Es war eine sehr bedrohliche Situation. Die Geflüchteten gerieten in Panik, etwa 30 von ihnen sprangen ins Wasser. Hätten sie nicht bereits Rettungswesten getragen, hätte es Tote geben können.

Wie reagierte die Crew auf diese Aktion?

Wir zogen die Menschen aus dem Wasser hoch an Bord, andere nahmen wir mit einem noch verbliebenen Rettungsboot auf. Ein weiteres hatten wir bereits zurückgezogen, um zu deeskalieren. Mehr als zwei Stunden behinderten die bewaffneten Männer aus Libyen unsere Rettungsaktion und nahmen damit billigend das Ertrinken von Menschen in Kauf. 91 Menschen haben wir retten können – eine Person ist vermisst.

Wer könnten die Angreifer gewesen sein?

Es ist unklar, ob sie zu einer libyschen Miliz gehörten oder zu der sogenannten Küstenwache aus Libyen, die das allerdings bestreitet. Die mutmaßlichen Anführer auf den Booten waren nicht maskiert. Obwohl wir mit unseren Kameras die Szenen aufnahmen, ebenso wie das Flugzeug »Moonbird« aus der Luft, befürchteten sie offenbar nicht, in Libyen juristisch verfolgt zu werden.

Medien berichteten, die Geflüchteten auf der »Alan Kurdi« seien nun von EU-Staaten aufgenommen worden. Stimmt das?

Nein, das ist eine Fehlinformation. Unser Schiff liegt seit Tagen zwischen Malta und Lampedusa. Auch am Mittwoch warteten wir noch auf einen sicheren Hafen. Malta lehnte sogar ab, eine 22jährige aufzunehmen, die im vierten Monat schwanger war und Blutungen hatte. Begründung: Der Seegang sei zu hoch. Schließlich brachte die italienische Küstenwache sie nach Lampedusa.

Die Menschen sind entkräftet, nachdem sie um ihr Leben fürchten mussten. In der Nacht zum Montag mussten sich aufgrund einer Schlechtwetterfront in den Innenräumen teilweise bis zu fünf Menschen auf einem Quadratmeter zwängen, in Kabinen, in der Elektrowerkstatt, im Hospital. Manche erinnerte das an die Folterknäste und Internierungslager in Libyen, was zu Retraumatisierungen führte.

Was ist Ihre Aufgabe als Ärztin an Bord?

Unsere Gäste müssen aus verschiedenen Gründen medizinisch behandelt werden. Viele wurden seekrank oder dehydrierten. Zudem gibt es psychologischen Gesprächsbedarf: Sie zeigen uns ihre Wunden, Kriegs- oder Schussverletzungen, die noch aus den Herkunftsländern resultieren, oder Foltermale aus den libyschen Gefängnissen.

Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, traf am Montag, einen Tag nach dem Angriff auf die »Alan Kurdi«, die libysche Regierung. Hätten Sie ihm etwas sagen wollen?

Allerdings. Von einem Außenminister hätte ich erwartet, dass er – bevor er Gespräche mit der Regierung führt – uns anhört. Libyen ist ein Bürgerkriegsland. Geflüchtete dorthin zurückzubringen, ist keine Option. Ich schließe mich der Forderung des UNHCR (Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, jW) an, dass diese unwürdigen Gefängnisse und Lager mit Folterung, Vergewaltigung, sklavereiähnlichen Zwangsarbeitsverhältnissen und Menschenhandel unverzüglich geschlossen werden müssen. Der Minister hätte die Frage stellen müssen, ob die Regierung nicht willens oder nicht in der Lage ist zu unterbinden, dass Warlords als Schlepper die Leute aufs Meer bringen und abkassieren – derweil die Regierung sie stets in Pushback-Aktionen wieder zurückbefördert. Das ist blanker Zynismus.