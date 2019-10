Caren Lay will Die Linke einen

Fabian Sommer/dpa Caren Lay während einer Sitzung des Bundestages (Archivbild, September 2018)

Für den Vorsitz der Bundestagsfraktion Die Linke kandidiert seit Mittwoch offiziell deren Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik, Caren Lay. Die 46jährige will sich als Nachfolgerin von Sahra Wagenknecht, die bei der Wahl am 12. November nicht mehr antritt, dafür einsetzen, dass ihre Partei sachorientiert an einem Strang zieht. Geschlossenheit sei Voraussetzung dafür, Die Linke wieder in die Offensive zu bringen, sagte Lay am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. »Eine zerstrittene Partei ist eine unattraktive Partei«, hatte sie am Vortag in einem Rundschreiben an ihre Fraktionskollegen betont und für »strömungsübergreifende Zusammenarbeit« geworben. »Eine gemeinsam getragene Politik zu entwickeln, ist daher oberstes Gebot. Ich habe zum Beispiel die Mietenpolitik immer so betrieben, dass wir gemeinsam, trotz unterschiedlicher Zugänge, dahinter stehen«, so Lay. Als »Markenkern« der Partei bezeichnete sie »gute Arbeit, Rente, Pflege und Gesundheit, Umverteilung, Ostdeutschland, Frieden und Abrüstung«. Sie selbst wolle die Bundestagsfraktion »aus der Mitte heraus führen«.

Caren Lay ist bereits seit 2009 Mitglied des Bundestages, gilt aber als bewegungsnah und bundesweit gut vernetzt mit Mieterinitiativen. Auf dem Parteitag zur diesjährigen EU-Wahl setzte sie sich im Februar dafür ein, dass die Forderung nach »mehr Möglichkeiten, leerstehende Wohnungen zu beschlagnahmen« ins Wahlprogramm aufgenommen wurde.

»Ein bundesweiter Mietendeckel, ein Neustart im Sozialen Wohnungsbau gehen nur mit uns«, erklärte sie diese Woche in dem Rundschreiben zu ihrer Kandidatur. Sie stehe innerparteilich »für weitere Gespräche zur Verfügung« und reiche »auch Kritikerinnen und Kritikern die ausgestreckte Hand«.

Interviews wolle sie erst nach dem 12. November und »dann hoffentlich als Fraktionsvorsitzende« geben, teilte ihr Büro am Mittwoch auf Anfrage von junge Welt mit. Mindestens eine der beiden Vorsitzenden muss eine Frau sein. Neben Lay bewirbt sich der bisherige Kofraktionschef Dietmar Bartsch um eine weitere Amtszeit. (dpa/jW)