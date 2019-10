Nazigegner rücken zusammen

Marius Becker/dpa Aufmärsche der faschistischen Partei »Die Rechte« bleiben in Dortmund nicht unbeantwortet (25.5.)

Die faschistische Kleinpartei »Die Rechte« hat die Serie ihrer öffentlichen Aktivitäten in Dortmund am Montag weiter fortgesetzt. Rund 50 Neonazis folgten deren Aufruf und nahmen an einem Aufmarsch teil. Seit mehreren Wochen gehen die Rechten in Dortmund unter dem Motto »Montag für Meinungsfreiheit« auf die Straße, um gegen von ihnen herbeifabulierte Schikanen der Polizei zu protestieren (jW vom 25.9.). Während den extrem Rechten, deren harter Kern in Dortmund auf etwa 120 Personen geschätzt wird, erneut keine nennenswerte Mobilisierung gelang, beteiligten sich mehrere hundert Antifaschisten an Protesten gegen den Aufmarsch.

Mittlerweile scheinen die Gegner der Neonazis verstärkt zusammenzurücken. So nahmen an den Protesten am Montag Unterstützer und Aktivisten aus allen Dortmunder Antinazibündnissen teil. Neben Mitgliedern der Partei Die Linke und der DKP waren auch Vertreter von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen zugegen. Ebenso nahm die Witwe des vom rechten Terrornetzwerk »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) in Dortmund ermordeten Kioskbesitzers Mehmet Kubasik, Elif Kubasik, an den Protesten teil. Zuspruch und Worte der Solidarität erhielt Kubasik, einem Bericht des Portals »Nordstadtblogger« zufolge, vom anwesenden Rabbiner Baruch Babaev. Der Rabbiner habe davor gewarnt, dass die heutigen Generationen sich in 75 Jahren rechtfertigen müssten, warum die Menschen 2019 in Europa trotz Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus geschwiegen und weggesehen hätten.

Während die über Jahre hinweg zerstrittenen Dortmunder Nazigegner offenbar zusammenrücken, hat auch in Teilen der etablierten Politik und der Polizei ein erstes zaghaftes Umdenken bezüglich des Umgangs mit der aggressiven Neonaziszene der Stadt eingesetzt. Wie die Dortmunder Polizei in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung bekanntgab, hatte Polizeipräsident Gregor Lange den Berliner Staats- und Verwaltungsrechtler Christian Pestalozza zu einem Fachgespräch über Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht in das von ihm geführte Präsidium eingeladen. Pestalozza betonte, dass die Polizei »Grenzen setzen können« müsse, »um die Bürger vor den Feinden der Verfassung zu schützen«. Zwar seien die im Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht als hohe Güter zu betrachten, die Schutzbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger vor Verfassungsfeinden dürften deshalb aber nicht schwächer gestellt werden, konstatierte der Wissenschaftler.

Die faschistische Partei selbst läuft sich unterdessen für ihre Teilnahme an den im nächsten Jahr in Nordrhein-Westfalen stattfindenden Kommunalwahlen warm. So führte der Dortmunder Kreisverband kürzlich einen Parteitag durch und bestätigte den bundesweit als »SS-Siggi« bekannten Siegfried Borchardt als Kreisverbandsvorsitzenden. Einstimmig wurde beschlossen, »sowohl für den Rat als auch für alle zwölf Bezirksvertretungen und den Posten des Oberbürgermeisters« eigene Kandidaten aufzustellen, »die als Gegenpol zu den etablierten Volksverrätern sowie zur weichgespülten Möchtegernalternative wirklich nationale Politik in den Dortmunder Lokalparlamenten betreiben«, heißt es in einem Bericht über den Parteitag, der auf einer Internetseite der Neonazis veröffentlicht wurde.

Um konkurrierende Antritte faschistischer Parteien bei den Kommunalwahlen zu vermeiden, hatten Vertreter von NPD und »Die Rechte« erst vor wenigen Tagen das sogenannte »Nationale Bündnis Ruhrgebiet – Die Ruhralternative« gegründet, zu dessen Vorsitzenden der NPD-Landesvorsitzende Claus Cremer sowie das Dortmund Stadtratsmitglied von »Die Rechte«, Michael Brück, bestimmt wurden. An der ausgerechnet am 9. November stattfindenden Demonstration der Nazis, auf der in Bielefeld die Freiheit der inhaftierten Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck gefordert werden soll (jW vom 9.10.), dürften einige Kameraden aus dem Umfeld der Dortmunder Partei jedoch nicht teilnehmen können, sitzen Matthias Drewer, Daniel Ewers, Steven Feldmann und Alexander Waack doch derzeit selbst im Knast.