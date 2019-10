Das entscheidende Nein

Christian Brachwitz Die Kinder im Zuschauerraum haben immerhin Elsa (Annalena Thielemann)

Der sowjetische Autor Jewgeni Schwarz (1896–1958) hat um die 30 Märchenstücke geschrieben. Sie gehörten auch in der DDR fest zum Theaterrepertoire, sind bis heute nicht vergessen und bereichern nach wie vor die Szene. Denn Schwarz hat seine Geschichten erzählt, wie sich das seit eh und je für Märchenerzähler gehört: Er hat die uralten Stoffe mit den Erfahrungen der eigenen Zeit angereichert und neu gefasst. Es gibt von ihm Stücke für Kinder und Stücke für Erwachsene; für letztere ist sein Theater meist ein sehr politisches.

»Der Drache« von 1943 ist kein Stück für Kinder: Ein Drache beherrscht seit Jahrhunderten die Stadt – die Menschen darin sind zu Tätern oder Opfern geworden, das Thema des 20. Jahrhunderts, faschistoide Diktatur und Widerstand, und schwer ist der Neubeginn nach dem Sieg über das Untier.

Benno Bessons Inszenierung am Deutschen Theater 1965 wurde von den Zuschauern als grandioses politisches Theater verstanden und zu einem Ereignis. Alles passte: ein Ensemble von großen Schauspielern mit Eberhard Esche als Held Lanzelot an der Spitze, Horst Sagerts phantastische Ausstattung, darin der raumgreifende Drache aus der Werkstatt von Eddie Fischer. 1966 gab es ein Gastspiel in Paris, anderthalb Jahrzehnte stand die Inszenierung auf dem Spielplan, sie wurde vielfach nachgeahmt. Wer sich aufs neue an dieses Stück wagt, hat auch heute noch an der Theaterlegende und ihrem historischen Kontext schwer zu schleppen. Und nun haben sie genau dieses Stück im Theater an der Parkaue herausgebracht, für die Altersgruppe 8 bis 14. Funktioniert so was für Kinder?

Keine Märchenwelt auf der Bühne, Bilder und Vorgänge, Schauspielkunst und Rhythmus der Inszenierung bleiben dicht an der Wirklichkeit (Regie: Hanna Müller, Bühne: Silvie Naunheim). Die wird mitunter durch ein schräges Kostüm, durch einen Klang- oder Lichtzauber verfremdet. Drei Türme stehen da, eingerüstete Häuschen vielleicht, adrette Küche kleiner Leute, Zimmer mit Goldtapete und Kristallüster für den Herrscher, Terrasse mit Sonnenschirm, eine Höhle für die beiden Musiker. Die Gerüste sind roh, die Fenster blind, ein paar gammelige Autoreifen liegen rum – vermurkster postmoderner urbaner Raum. Durch den tobt es wild: Der die Diktatur nutznießende Bürgermeister (Sophia Hankings-Evans), ein kleiner, raumgreifender, bösartiger Clown, lustvoll und verzweifelt tanzende, singende, kobolzende Städtebewohner, der glitzernde Drache (Kinga Schmidt), ein strahlend schönes androgynes Geschöpf mit langem Zopf und barockem Dreispitz, sanft, zart und lustvoll vernichtend. Wenn er droht, geht die Welt in Höllenschlagzeuglärm und Dunkelheit unter, das hat was von einem Bombenkrieg. Im weißen Brautkleid irrlichtert das diesjährige Drachenopfer Elsa (Annalena Thielemann) über die Szene und strahlt: Keine Alternative, nirgends! Diese Stadt ist kein Ort, an dem man leben möchte. Es gibt Schlimmeres, meinen die Bewohner. Man richtet sich ein.

Sich einrichten, abfinden, sich alles schöngucken – die Inszenierung konzentriert sich auf diese Themen und präsentiert tapfer die Absurdität manipulierten Verhaltens. Und damit können offensichtlich auch Kinder schon etwas anfangen, das kennen, ahnen sie, dem sind wir alle von klein auf ausgesetzt. Und die Kinder im Zuschauerraum haben ja immerhin Elsa, die sie heil durch das schräge, grausige Geschehen bringt. Elsa ist in dieser Inszenierung – mehr als der Kämpfer Lanzelot – die Heldin; die Zuschauer dürfen sich über sie ärgern und lachen, mit ihr leiden, sie lieben. Zu Beginn ein verhuschtes, undeutliches Geschöpf, wird sie immer entschlossener, Sprache, Gestik, Mimik werden klarer, ruhiger, konzentrierter, nein, sie tötet Lanzelot nicht, um das eigene Leben zu retten, sie lernt zu strahlen und zu lachen – und sagt schließlich, wenn sie abermals zum Objekt degradiert werden soll, das entscheidende »Nein«. In einer großen leuchtenden Rede direkt ans Publikum fordert sie, die allenthalben verbliebenen Reste des Drachens endlich zu besiegen. Die Bewohner der Stadt gesellen sich zu ihr, die Kinder im Zuschauerraum bieten lautstark Hilfe an. Das ist ein guter Schluss, Widerstand ist machbar, Verantwortung sollen und wollen wir übernehmen für das eigene Leben und den Rest der Welt.

Der moralisch rigorose, schöne und aktuelle Schluss ist allerdings erkauft mit einer gewaltigen Kürzung. Lanzelots Rückkehr in die Stadt fällt ihr zum Opfer samt der Erkenntnis, dass es nach dem militärischen Sieg über den Drachen nunmehr gilt, die Mühen der Ebenen anzugehen. Ein zu hoher Preis für die Aneignung des Stückes durch das Kindertheater? Immerhin wird den jugendlichen Zuschauern mit dem großen Thema Unterdrückung und Widerstand der Blick aus den Kinderzimmern in die Welt eröffnet. Was ja nun wirklich die ureigene Aufgabe des Theaters ist.