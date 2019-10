EU-Cloud-Projekt gestartet

dpa Wieder ein Gipfel – Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag in Dortmund

IT-Anbieter aus der EU sollen sich künftig zu einem Netzwerk zusammenschließen, bei dem Unternehmen ihre Daten sicher und selbstbestimmt speichern und verarbeiten können. Das ist der Kern eines Projekts für eine Dateninfrastruktur, die als Alternative zu Diensten von US-Internetriesen fungieren soll, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag auf einem »Digitalgipfel« in Dortmund präsentiert hat.

Das Cloud-Netzwerk »Gaia-X« soll u. a. EU-Firmen auch den Weg zu digitalen Geschäftsmodellen ebnen. Diverse praktische Fragen wie Kosten, Finanzierung oder Bedarf an Softwareentwicklern blieben bei dem Konzept zunächst noch offen. Kurz nach Vorstellung seiner Pläne stürzte Altmaier beim Gang von der Bühne und hatte sich verletzt.

»Die Wertschöpfung verschiebt sich, nicht nur innerhalb eines Marktes«, betonte Altmaier in seiner Auftaktrede. Als Beispiel nannte er die Buchung einer Übernachtung für den Urlaub über das Internet. Früher habe das Reisebüro die Provision bekommen. Heute gehe ein Teil der Provision an die Plattformbetreiber, die häufig nicht in Deutschland oder der EU säßen. Diese nicht mehr ganz so neue Plattformökonomie müsse man nun selbst in Angriff nehmen, damit die Wertschöpfung im Lande bleibe. Details des Gaia-X-Projekts wollte Altmaier in einer anschließenden Pressekonferenz diskutieren, die jedoch wegen seines Sturzes abgesagt wurde.

Bei der Planung soll es laut einem Papier dennoch schnell gehen: Für das zweite Quartal des kommenden Jahres sind erste Tests des technischen Konzepts geplant. Ende 2020 solle der Betrieb mit ersten Anbietern und Anwendern starten. Frankreich gilt als weitere treibende Kraft hinter dem Vorhaben – das dann auch Kunden finden muss.

Das Projekt würde gegen etablierte Cloud-Dienste von Konzernen wie Amazon (AWS), Microsoft (Azure) und Google antreten. Zugleich wird in der EU vor einem möglichen Zugriff von US-Behörden auf die Daten gewarnt. Als Cloud (Wolke) werden große Serverfarmen bezeichnet, in denen die Daten der Nutzer gespeichert werden können. (dpa/jW)