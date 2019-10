»Der Zorn lässt mich immer öfter zur Farbe Rot greifen«

Ula Richter »Afghanische Hochzeit« von Ula Richter

Vom morgigen Donnerstag an veranstalten die »Naturfreunde« und die Künstlergruppe »Tendenzen« eine Ausstellung mit Ihren Werken in Berlin. Was wird die Besucherinnen und Besucher erwarten?

Ich zeige Arbeiten aus den 1990er Jahren bis heute, eine Zusammenstellung meiner Lieblingsbilder, Arbeiten in Ölmalerei und Pastell.

Was reizt Sie am meisten zu malen?

Ich bin eine begeisterte Beobachterin. Es ist immer die sichtbare Welt, die mich fasziniert: die großen Himmel, der Wolkenflug, ihre leichte oder drohende Gestalt, die schwere Ruhe und Schönheit eines Tierkörpers, die Widerständigkeit alter Bäume, Menschen in ihrer Schönheit und Verletzlichkeit.

Sie sind weit über Ihren Lebensmittelpunkt in Dortmund hinaus als engagierte Kommunistin und Antifaschistin bekannt. Welche Berührungspunkte gibt es zwischen Ihrer Kunst und Ihren politischen Ansichten?

In meine Bilder fließt mein Engagement als politische Frau gegen die immer militantere Weltpolitik und ihre Folgen – millionenfacher Tod, Flucht und Zerstörung aller Lebensgrundlagen – ein. Der Zorn über die hemmungslose Ausbeutung der Natur, ihre Vernichtung durch das ungebremste Streben nach Profit, lässt mich immer öfter zur Farbe Rot greifen. Überwogen in meinen früheren Bildern noch Blautöne, dominiert jetzt das Rot des Widerstands. Selbst meine Bäume tragen jetzt diese Farbe der Empörung. Neben Porträts der Opfer des Faschismus, Bilder der Trauer und des »Nie Wieder!«, Bilder von »Kollateralschäden« der neuen Kriege, stehen Bilder von Flüchtenden, die nicht nur anklagen, sondern zornig und selbstbewusst sind.

Ist jedwede Kunst von vornherein politisch?

Für mich bedeutet Kunst immer die Auseinandersetzung mit der jetzt existierenden Welt und der Gesellschaft, in der ich lebe. Man kann das politische, auch widerständige Kunst nennen, denn ich versuche, Leben und Schönheit gegen Inhumanität und Barbarei zu verteidigen. Mit anderen Worten: Meine Arbeiten haben eine Botschaft. Dieses Verständnis wird vom Mainstream der heutigen Kunstmacher nicht sehr geschätzt. Es ist eher das Rätselhafte, Ungefähre oder Spektakuläre, dem man den Vorzug gibt. Da wir im Zeitalter der politischen und gesellschaftlichen Gegenaufklärung leben, ist auch das auf seine Art dann politisch.

Was kann Kunst politisch bewegen?

Es gibt viele Beispiele großer Kunst, die sich tief in das Gedächtnis der Menschheit eingeprägt und Denken und Handeln ganzer Generationen bestimmt haben. Denken wir nur an »Guernica« von Picasso. Auch große, agitatorische Wandmalereien, wie in Südamerika, können politisch bewegen, ebenso Plakate und Transparente. Kunst kann zur Waffe werden.

Wäre es in Zeiten der wieder erstarkenden Neonazis und Rassisten und des zunehmenden Kriegsgetrommels für Künstler dann nicht besonders geboten, politisch Position zu beziehen?

Das heutige Weltgeschehen ist so dramatisch, so brandgefährlich, der Absturz in die Barbarei so nahe, dass es schwerfällt, nicht daran zu verzweifeln. Die Künstlerinnen und Künstler, die dennoch das nächste Bild malen oder ein neues Transparent für die nächste Demonstration entwerfen, sind bitter nötig in unserem Kampf. So eine Gruppe sind die Kolleginnen und Kollegen von »Tendenzen«, die sich mit ihren Bilden gegen den Zeitgeist stellen. Ihnen fühle ich mich verbunden. Und ihnen ist es zu verdanken, dass auch die bildende Kunst bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz der jungen Welt einen Platz hat. Die Ausstellung bei der Konferenz am 11. Januar im nächsten Jahr steht unter der Überschrift: »Kapitalismus zerstören, nicht Mensch und Natur!«