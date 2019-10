Kurdische Stadt Cizre unter Zwangsverwaltung

Cizre. Die türkische Regierung hat am Dienstag einen Zwangsverwalter für die Stadt Cizre im türkisch-syrisch-irakischen Grenzdreieck eingesetzt. An Stelle des abgesetzten Bürgermeisters Mehmet Zirig von der linken HDP, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen angeblicher Unterstützung des Terrorismus läuft, wurde der zur religiös-nationalistischen Regierungspartei AKP gehörende Provinzgouverneur als Treuhänder bestimmt. Cizre ist bereits die 13. Kommune in den kurdischen Landesteilen der Türkei, in der nach den Kommunalwahlen vom März 2019 die von der HDP gestellten Bürgermeister abgesetzt und teilweise inhaftiert wurden. Auch in den Großstädten Diyarbakir, Mardin und Van wurden Zwangsverwalter eingesetzt.