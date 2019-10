Nicht Maaßens »Kindermädchen«

Fabrizio Bensch/REUTERS Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang (Archivbild)

Was antifaschistische Initiativen, aber auch ein Teil der Politikwissenschaftler und der Presse seit Jahren beschreiben, räumt nun auch der Verfassungsschutz ein: Eine »sprichwörtliche rechte Ecke, mit der sich trennscharf Extremisten vom bürgerlichen Lager unterscheiden lassen«, gibt es nach Einschätzung des Inlandsgeheimdienstchefs Thomas Haldenwang nicht mehr. Es finde vielmehr eine »Entgrenzung« statt. Eine »rechtsoffene Mischszene« entstehe, sagte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) am Dienstag bei einer öffentlichen Anhörung durch das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) im Bundestag.

Eine solche »Demoversion« einer Sitzung bietet das sonst hochgeheim tagende Gremium einmal im Jahr an – um, wie es der Vorsitzende des PKGr, Armin Schuster (CDU), ausdrückte, »die Kontrolle der Nachrichtendienste ein Stück weit für die Bürgerinnen und Bürger greifbar« zu machen, ohne dabei Geheimnisse zu verraten.

Neben Haldenwang äußerten sich dort die Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes (BND) und des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Bruno Kahl und Christof Gramm, zu aktuellen Bedrohungslagen durch »Extremisten« unterschiedlichster Art und durch Cyberangriffe.

Die Bedrohung durch rechte Gewalt in Deutschland sei in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gewachsen, sagte Haldenwang. Das BfV registriere neben den alten Strukturen aus Parteien oder Bürgerwehren »die gefährliche Entwicklung des virtuellen Rechtsextremismus im Internet«. Dort träfen Personen zusammen, »die sich sonst nie begegnet wären«, tauschten entsprechende Inhalte aus – und »irgendwann beschließt man: Jetzt haben wir genug geredet«, um sich dann real zu treffen.

Der Attentäter Stephan Balliet, der am 9. Oktober ein Massaker in der Synagoge in Halle anrichten wollte und als es ihm nicht gelang, in das Gebäude einzudringen, in unmittelbarer Nähe zwei Menschen erschoss, hatte aber laut Haldenwang »allenfalls eine Ideologie der Marke Eigenbau«. Strafrechtlich sei dieser Typus Einzeltäter jedoch »eingebettet in ein ideologisches Netzwerk«, relativierte der BfV-Chef wenig später. Von »rund 24.100 Rechtsextremisten« sei etwa die Hälfte gewaltorientiert.

Auf Fragen zu seinem Amtsvorgänger Hans-Georg Maaßen reagierte Haldenwang genervt: »Ich bin nicht das Kindermädchen von Herrn Dr. Maaßen. Ich habe auch keinen Einfluss darauf, was er tut und wie er sich öffentlich äußert. Manches erstaunt mich auch«, antwortete Haldenwang dem Abgeordneten André Hahn (Die Linke). Der Oppositionspolitiker wollte wissen, inwieweit Maaßens rechtspopulistische Statements dem aktuellen Kurs im BfV schadeten, nachdem der 2018 in den einstweiligen Ruhestand versetzte Exchef jahrelang »seine schützende Hand über die AfD gehalten« habe. Haldenwang stellte klar, er wolle das Verhalten seines Vorgängers nicht weiter kommentieren.

MAD-Chef Gramm sieht derweil »keine Hinweise« auf eine »angebliche Schattenarmee« ultrarechter Bundeswehr-Soldaten. Medienberichte über eine »rechte Untergrundarmee« hätten sich bislang nicht bestätigt. Allerdings wollte er »starke soziale Vernetzungsprozesse« von Personen mit rechtsextremen Tendenzen unterhalb dieser Schwelle nicht ausschließen. Bei der Eliteeinheit »Kommando Spezialkräfte KSK« gebe es »um die 20, im Moment sogar etwas über 20« Verdachtsfälle.