Merz greift an

Harald Tittel/dpa Auf gute Zusammenarbeit: Friedrich Merz und Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union, beim »Deutschlandtag« der JU in Saarbrücken (11.10.2019)

Von einem Fiasko, einem Wahlbeben oder einem »historischen Tiefststand« war am Sonntag abend die Rede: Die von der seiner CDU-Vorgänger ununterscheidbare Politik des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) auf der einen und das Besetzen rechter Inhalte durch die AfD auf der anderen Seite ließen der CDU in dem Bundesland keinen Platz zur Entfaltung – sie stürzte bei der Landtagswahl um beinahe zwölf Prozentpunkte auf 21,8 Prozent ab. Das miese Ergebnis gibt nun den Kräften in der Union Auftrieb, die sich im Herbst 2018 hinter der knapp gescheiterten, damals unter anderem auch von Wolfgang Schäuble unterstützten Kandidatur von Friedrich Merz für das Amt des Parteivorsitzenden gesammelt hatten. Dabei deutete sich am Montag und Dienstag an, dass offenbar schon der CDU-Bundesparteitag im November genutzt werden soll, um die Kanzlerschaft Angela Merkels zu beenden und Merz den Weg in das Kanzleramt zu öffnen.

Merz, nach wie vor Aufsichtsratsvorsitzender des deutschen Ablegers der US-Fondsgesellschaft Blackrock, hatte den Angriff am Sonntag abend eröffnet. Er schrieb bei Twitter, dass die CDU das Wahlergebnis »nicht mehr ignorieren oder einfach aussitzen« könne. Wenn es zwischen CDU, SPD, FDP und Grünen keine wahrnehmbaren Unterschiede mehr gebe, wichen die Wähler nach links und rechts aus. Am Montag ging Merz offen auf Merkel los, die ihn 2002 aus dem Amt des Chefs der Bundestagsfraktion gedrängt hatte. Merz führte die Schlappe in Thüringen auf das Erscheinungsbild der großen Koalition in Berlin zurück. »Einfach grottenschlecht« sei das, sagte er gegenüber dem ZDF. Das aber hänge damit zusammen, dass sich »seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt«. Er könne sich nicht vorstellen, dass »diese Art des Regierens« noch zwei Jahre dauere.

Vor allem die Springer-Medien verschafften dem Vorstoß von Merz am Dienstag größtmögliche Publizität. Unter der Überschrift »Brutale Abrechnung mit Merkel« berichtete Bild. Das Blatt konnte vermelden, dass »ein kleiner, verschwiegener Trupp Vertrauter« seit einigen Wochen im Hintergrund an der »Operation Merz« arbeite – deren Ziel offenbar die Demontage Merkels ist. In der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe des Magazins Cicero werde Hessens Exministerpräsident Roland Koch ins gleiche Horn stoßen: »Mangel an politischer Führung« werfe er der Kanzlerin in einem mehrseitigen Aufsatz vor.

Ins Auge fällt, dass Merz CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, der er im Dezember 2018 unterlegen war, demonstrativ von seiner Kritik ausnahm. Sie habe »kaum eine negative Rolle gespielt«, sagte er. Er habe ihr seine Unterstützung zugesagt, und dazu stehe er, »auch in schwierigen Zeiten«. Dieser Umgang mit der vermeintlichen »Merkel-Vertrauten« könnte darauf hindeuten, dass sich eine Art Deal in der Union unter der Überschrift »Merkel muss weg« anbahnt: Merz wird Bundeskanzler oder zumindest Kanzlerkandidat und sorgt im Gegenzug dafür, dass Kramp-Karrenbauer den Parteivorsitz behalten darf. Zwar hat Merz derzeit weder eine Führungsfunktion in der Partei noch ein Bundestagsmandat, Kanzler könnte er aber auch so werden.

Ins Bild passt, dass parallel die Eignung von Kramp-Karrenbauer für das Kanzleramt mehr und mehr bezweifelt wird. Zum Beispiel von Tilman Kuban, Chef der Jungen Union, in einer dem Vernehmen nach »stürmisch verlaufenen Vorstandssitzung« der CDU am Montag in Berlin. Kramp-Karrenbauer reagierte auf die Attacke mit der Aussage, sie wolle an ihrem Plan festhalten, die Frage der Kanzlerkandidatur erst auf dem Parteitag Ende 2020 zu klären. Wer aber meine, die Frage müsse in diesem Herbst geklärt werden, solle auf dem kommenden Bundesparteitag in Leipzig Farbe bekennen. Bild zitierte am Dienstag den in Unionskreisen gut vernetzten Journalisten Gabor Steingart. Der spekulierte, wenn es zu einer »taktischen Einigung« zwischen Merz, dem NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn komme, hätten sich die Aussichten Kramp-Karrenbauers auf die Kanzlerkandidatur erledigt.