Proteste im Irak

Thaier al-Sudani/REUTERS Demonstranten am Montag auf einem Gebäude in Bagdad

Bei Protesten gegen Korruption und Misswirtschaft im Irak sind ein Mensch getötet und mehr als 190 verletzt worden, darunter etwa 140 Sicherheitskräfte. Bei den Zusammenstößen während einer nächtlichen Ausgangssperre in der Provinz Kerbala südlich von Bagdad hätten Einsatzkräfte Dutzende Demonstranten festgenommen, teilte die irakische Menschenrechtskommission am Dienstag mit. Einsatzkräfte setzten Augenzeugen zufolge auch Tränengas ein und und gaben Schüsse ab, um die Protestierenden auseinanderzutreiben.

Das irakische Militär wies die Berichte zurück. Ziel sei der Schutz der Demonstranten, sagte General Ali Al-Haschimi. Es habe keine Toten, aber einige Verletzte gegeben, die meisten davon Einsatzkräfte. Dutzende Menschen seien festgenommen worden, meist weil sie Schusswaffen und Messer bei sich gehabt hätten.

Die Behörden hatten die Ausgangssperre für Bagdad und weitere Provinzen verhängt, nachdem die Proteste teils eskaliert waren. Sie gilt jeweils von Mitternacht bis 6 Uhr morgens (Ortszeit). Das Parlament stimmte am Montag zudem für die Gründung eines Ausschusses, der die Verfassung des Landes ändern soll. Das Gremium soll seine Vorschläge in vier Monaten vorstellen.

Die Kommunistische Partei des Irak hatte bereits am 23. Oktober in einer Stellungnahme erklärt, »dass die letzte Hoffnung, dass die Regierung und ihre Institutionen die politische und strafrechtliche Verantwortung für die Ermordung und Verwundung Tausender unbewaffneter unschuldiger Menschen tragen würden, vollständig aufgegeben wurde«. Die KP reagierte damit auf die Veröffentlichung der Ergebnisse einer Untersuchung des Vorgehens von Einsatzkräften durch einen Regierungsausschuss. Die Partei rechne demnach auch nicht mehr damit, »dass die Regierung ihr Programm erfülle, auf dessen Grundlage sie vor einem Jahr das Vertrauen des Parlaments gewonnen hatte«.

In der gegenwärtigen Lage sei es notwendig, dass die Regierung zurücktrete und eine neue, »die sich aus kompetenten, ehrlichen und effektiven nationalen Persönlichkeiten zusammensetzt«, gebildet werde. Diese neue Führung dürfe nicht auf Grundlage des Proporzsystems aufgestellt werden, das die Macht zwischen den konfessionellen und ethnischen Gruppen aufteilt.

In einem am 23. Oktober auf dem Onlineportal International Communist Press veröffentlichten Interview wies Rudha Al-Dhahir, Mitglied des ZK der irakischen KP, darauf hin, dass das Land immer noch nicht »den Zerfall seit der imperialistischen Besetzung im Jahr 2013« überwunden habe. Auslöser der Proteste, die bereits 2015 begonnen hätten, seien »Jugendarbeitslosigkeit, Probleme bei der Befriedigung der Grundbedürfnisse und Korruption«. Die Eskalation sei vor allem darauf zurückzuführen, dass die Demonstranten körperlich angegriffen worden seien, so auch bei Beginn der neuesten Proteste Anfang dieses Oktobers. (dpa/jW)