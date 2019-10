Pläne für Minderheitsregierung

Michael Reichel/dpa Susanne Hennig-Wellsow und Bodo Ramelow bei der Sitzung des Thüringer Landesvorstandes der Partei Die Linke am Montag in Erfurt

Nach dem Verlust der parlamentarischen Mehrheit bei der Landtagswahl in Thüringen wollen sich Vertreter der bisherigen Regierungskoaliton aus Linkspartei, SPD und Bündnis 90/Die Grünen am Mittwoch zusammensetzen, um über die weitere Zusammenarbeit zu beraten. Das Gespräch werde in Erfurt stattfinden, sagte die Landesvorsitzende der Linkspartei, Susanne Hennig-Wellsow, am Dienstag. Die Linke habe als stärkste Partei den Auftrag von den Wählern, für eine »stabile Regierung« in Thüringen zu sorgen und deshalb zu dem Gespräch eingeladen. Bestreben der Partei sei es, »mit SPD und Grünen eine Landesregierung zu bilden«, sagte Hennig-Wellsow.

Diese Minderheitsregierung hätte keine Mehrheit im Landtag und wäre zunächst bei der Wahl des Ministerpräsidenten und dann bei der Verabschiedung von Gesetzen auf die Unterstützung von CDU oder FDP angewiesen. SPD und Grüne signalisierten am Dienstag, über diese Option diskutieren zu wollen. SPD-Fraktionschef Matthias Hey sagte: »Wir stellen uns nicht in die Ecke und trotzen, weil wir ein schlechtes Wahlergebnis erzielt haben.« Die Sozialdemokraten seien »verantwortungsbewusst«. Die SPD hatte am Sonntag mit 8,2 Prozent der Stimmen ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Thüringen erzielt. Am Montag abend hatte der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee etwas überraschend in Erfurt erklärt, dass im Landesvorstand auch über einen Gang in die Opposition diskutiert werde. Die SPD werde sich die nächsten Schritte genau überlegen.

Bei den Grünen hieß es, »Stabilität« für Thüringen habe Vorrang. Das »rot-rot-grüne« Bündnis habe die vergangenen fünf Jahren gut miteinander regiert. »Ob eine Minderheitsregierung das Richtige ist, werden wir besprechen müssen«, sagte Fraktionschef Dirk Adams. Seiner Meinung nach sei in jedem Fall auch eine Vereinbarung mit der CDU oder der FDP oder mit beiden nötig. Die Grünen waren am Sonntag mit 5,2 Prozent der Stimmen deutlich unter ihren Erwartungen geblieben. Bei einem Treffen der Parteiführung hatte es am Montag Rücktrittsforderungen an die Landessprecher gegeben. (dpa/jW)