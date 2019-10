EZB startet Anleihenkäufe Ende Oktober

Boris Roessler/dpa

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird mit dem Neustart ihrer Anleihenkäufe bereits am 30. Oktober beginnen. Die Transaktionen würden dann ab dem 1. November abgewickelt, teilte die Notenbank am Freitag auf ihrer Webseite mit. Die Gremien der Zentralbank hatten aufgrund der aufkommenden Rezession und der weltweiten Handelskonflikte im September beschlossen, den vor allem in Deutschland umstrittenen Erwerb von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren mit einem monatlichen Volumen von 20 Milliarden Euro wieder aufzunehmen. Ein konkretes Enddatum wurde nicht genannt. Die Käufe sollen erst dann beendet werden, wenn eine Zinserhöhung kurz bevor steht. Zudem wurde angekündigt, während der Weihnachtszeit ab dem 19. Dezember die Anleihenkäufe auszusetzen. Erst ab dem 2. Januar sollen sie wieder aufgenommen werden. Die EZB und die nationalen Notenbanken hatten bereits bis Ende 2018 Staatsanleihen und andere Wertpapiere im Volumen von rund 2,6 Billionen Euro erworben. (Reuters/jW)