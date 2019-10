Erdogans »Agentterrorist« und Die PARTEI. Eindrücke von der Buchmesse

Boris Roessler/dpa »An Kontroversen herrschte kein Mangel«

Frankfurt am Main. Vor einigen hundert Leuten stellt Deniz Yücel am Sonnabend auf der Frankfurter Messe sein neues Buch »Agentterrorist« vor, in dem er über sein Jahr in türkischer Haft schreibt. »Ich lasse mich nicht mundtot machen«, versichert Yücel, und mag sich Seitenhiebe auf den türkischen Präsidenten nicht verkneifen. Etwa, wenn es um das Copyright an dem Titel seines Buches geht. Das Wort sei eine Neuschöpfung Recep Tayyip Erdogans, so Yücel, der Kriegsherr habe es für ihn erfunden.

Auf die Situation der Kurden in Nordsyrien angesprochen, zeigt sich Yücel vom Abzug der US-Truppen nur wenig überrascht. »Wenn man ihn machen lässt, macht er es und die Amerikaner lassen ihn machen«, meint der Welt-Journalist zu Erdogans Feldzug. Es sei letztlich fatal, dass man die Kurden einfach so fallen gelassen habe. »Wir haben damals alle nach Kobani geschaut, weil die Kurden da nicht nur für sich, sondern für alle gekämpft haben gegen diese mörderischen Banden« (des »Islamischen Staats«).

Kurz nach dem Auftritt Yücels auf der ARD-Bühne kommt es dort zu einer Solidaritätsaktion für Rojava. Aktivisten klettern während einer Veranstaltung auf die Bühne und entfalten Transparente. Der EU-Parlamentarier und PARTEI-Politiker Martin Sonneborn gibt währenddessen an anderer Stelle eine Signierstunde. Gefragt, ob man solche Aktionen befürworten könne, verneint Sonneborn. »Wir unterstützen die Kurden nur finanziell«, meint er, und weist auf eine vor einigen Tagen gestartete Spendenkampagne der Satirepartei hin, mit der bereits etwa 100.000 Euro eingesammelt wurden. CDU und SPD würden noch jeweils um die 30.000 Euro oben drauflegen. Dies liege an der »lustigen deutschen Parteienfinanzierung«, wie die PAR TEI im Rahmen ihrer Kampagne erklärt.

Es gab in den Messehallen eine Vielzahl solcherart politischer Veranstaltungen. An Kontroversen herrschte kein Mangel. Eine Art zukunftsweisendes Fazit zog die Klimaaktivistin Luisa Neubauer in einem Streitgespräch mit Armin Laschet: »Das wird ein anstrengendes Jahrhundert.«