Manama. Seine Allianz mit dem Wüstenstaat Bahrain bringe allgemein mehr Nutzen als Schaden, erklärte der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno am Sonnabend im ZDF-Sportstudio. Er stimme zwar »ganz und gar nicht mit allen politischen Dingen überein, die dort passieren«, sagte der gebürtige Kölner, der vor zwei Wochen zum dritten Mal die Ironman-WM auf Hawaii gewonnen hatte. »Aber die aktive Rolle bringt viel mehr, als von außen mit dem Finger darauf zu zeigen.« Frodeno gehört dem 2015 von Prinz Nasser Al Khalifa gegründeten »Bahrain Endurance Triathlon Team« an, trainiert in der Wüste mit dem zweimaligen Olympiasieger Alistair Brownlee (Großbritannien), der viermaligen Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf (Schweiz) und anderen Topathleten. (sid/jW)