Yokohama. Im Halbfinale der Rugby-WM unterlagen die favorisierten All Blacks aus Neuseeland am Sonnabend den Engländern mit 7:19 (0:10). »Es war das größte Spiel, das man haben kann«, sagte Englands Kapitän Owen Farrell anschließend, während der Kapitän der Gegner, Kieran Read, nach der ersten WM-Niederlage seines Teams seit zwölf Jahren mit einem blutenden Cut unter dem Auge vom Platz trottete und erklärte: Wir haben unser Spiel nicht aufs Feld bekommen.« Im Endspiel am kommenden Sonnabend treffen die Engländer auf den zweimaligen Champion Südafrika, der im Semifinale gegen Wales wankte, aber mit 19:16 (9:6) die Oberhand behielt. (sid/jW)