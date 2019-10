Kann man sich das schöntrinken?

Oliver Berg / EPA War an der Pfeife am besten: Pierluigi Collina bei der EM 2004

»Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf.« Damit konterte Imke Wübbenhorst als Trainerin der Herren des Oberligisten BV Cloppenburg eine anzügliche Frage nach ihrer Rolle in der Kabine. Am Freitag abend brachte ihr das in der bis auf den letzten Platz gefüllten Nürnberger Tafelhalle eine Auszeichnung für den »Fußballspruch des Jahres« ein, präsentiert von VW, verliehen von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Wübbenhorst setzte sich in der Publikumsabstimmung gegen Leon Goretzka durch. Der Exschalker verewigte sich mit: »Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum.«

Durch den Abend führte Katrin Müller-Hohenstein, kurz: KMH. Nun gut, irgendwer muss es ja tun, immerhin war Oliver Kahn nicht an ihrer Seite. Dafür zeitweise der erklärtermaßen »kongeniale Moderationspartner« Ulrich Maly, Oberbürgermeister von Nürnberg und »Patron der Akademie«. Selbstverständlich wurde der »Uli« fröhlich geduzt und feierte sich selbst für 14 Jahre Komoderation der Gala.

Der Kategorie »Fußballbuch des Jahres« (Gewinner: »125 Jahre. Vom VfB zum 1. FC Lokomotive Leipzig«) galt unsere Aufmerksamkeit. Schließlich kamen wir an der Seite von Christian Bartlau in die Frankenmetropole, der mit »Ballverlust. Gegen den marktkonformen Fußball« auf der Shortlist stand. Sein Vorschlag war an diesem Abend zwar nicht mehrheitsfähig: ein Generalstreik der Fans in Zeiten, da ein entfesselter Kapitalismus auch den Fußball mitgerissen habe; und doch standen auch Preisträger auf der Seite des Fortschritts. So der SC Aleviten Paderborn, der den Bildungspreis einfuhr. Jugendaustausch, Besuche von KZ-Gedenkstätten, Integration von Flüchtlingen. Das Nachsehen hatte etwa das St.-Pauli-Projekt »BAM! Bildung am Millerntor«. Bei der Fußballkneipe setzte sich das »Stadion an der Schleißheimer Straße« aus München durch. Frage von KMH: »Kann man sich ein Fußballspiel tatsächlich schöntrinken?« Darauf Kneipier Holger »Holle« Britzius: Na ja, ich bin KSC-Fan.

Der vermeintliche Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Walther-Bensemann-Preises an Schirilegende Pierluigi Collina. Bei der Aufnahme in die »Hall of Fame« mit Lichtgestalten wie Franz Beckenbauer, Günter Netzer oder Sir Bobby Charlton zeigte sich: Am überzeugendsten war er an der Pfeife. Mit KMH wurden minutenlang Belanglosigkeiten ausgetauscht. (»Franck Ribéry zog mal die Schnürsenkel von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus auf. Haben Sie mal etwas Ähnliches erlebt?«) Als Collina in seiner heutigen Eigenschaft als Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission den Videobeweis pries, ging ein Raunen durch die Tafelhalle, nicht nur von Fans des 1. FC Köln.

Nach zweieinhalb Stunden winkte endlich die dritte Halbzeit. Manko: Das Fingerfood war schon weg, bevor wir es entdecken konnten, und am verwaisten Tisch von Easy-Credit wurden die Häppchen bewacht. (»Gehört ihr zu der Firma?«) Die Tankstelle gegenüber avancierte zum Geheimtip, da war das Bier billiger. Leider war Ewald Lienen nicht vor Ort, dessen Autobiographie in der Kategorie »Buch des Jahres« nominiert war. »Es ist unser Fußball. Nicht der Fußball von Investoren«, hatte ich darin gelesen. Erwähnenswert auch sein Rückblick auf den Kampf gegen Berufsverbote von Gewerkschaftern, Sozialdemokraten oder DKP-Mitgliedern: »Ich respektierte das aufrichtige Engagement vieler.«

In unserer Kurzanalyse des Abends wurde Rainer Holzschuh, Kicker-Herausgeber, Juryvorsitzender und Collina-Laudator, für seinen Auftritt zum Dieter Kürten des 21. Jahrhunderts gekürt. Sein Blatt, ergänzte einer, sei ein Herrschaftsmagazin. Und: Wer an dem Abend nicht alles als »großer Europäer« bezeichnet wurde! Aber wirklich gut waren die Jungs von der Fußballkneipe. »Ich kenne hier noch ’ne Punkkneipe«, meinte jemand. Wir ließen die Tafelhalle hinter uns, es war Zeit, sich den Abend schönzutrinken.