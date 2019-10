Eben eine Elster

Sebastian Kahnert/zb/dpa

»Das ist erst der Anfang.«

B., Waldbauer aus S., angesichts der vertrockneten Wälder

Am Vormittag des 25. Oktober schauten wir »Fänseh« (F. W. Bernstein), und übertragen wurde aus dem Bundestag eine Debatte zum Klimapaket der Bundesregierung, und Heiko Wildberg vom Postenverein AfD sprach: »Weg mit diesem Klima!«, und wir schummeln nicht, er sagte es so, und nach ihm ergriff das Wort Frank Sitta von der allzeit Freien Partei Deutschlands und formte das Schibboleth »Mehr Marktwirtschaft wagen!«, und er focht wider die »Maßnahmenflut« und pries sogleich singularpersonenengelschorgleich »die Kraft der sozialen Marktwirtschaft«, und Olle Scholz aber, unser führender Minister für die Verteidigung von Gerechtigkeit und Vernunft, sang: »Das wird eine Liebe auf den zweiten Blick!«, und, verknallt in seine retardierende rhetorische Reprise: »Es wird eine Liebe auf den zweiten Blick geben!«, und wir dachten glatt, die Grobheit regiere die Welt, allein, nein, es ist die einsteinisch verbeulte Deppenhaftigkeit, und wir sahen, uns abzulenken, auf unsere Notizzettel, und auf denen stand eine Sentenz zu lesen, die wir am Vorabend einem Sky-Fußballreporter abgelauscht hatten, nämlich dass »eine Machbarkeitsstudie in der Mache ist«, die »mit eigenen Möglichkeiten markiert« sei, und wir sinnierten, ob die in der Mache befindliche Machbarkeitsstudie mit markierten Möglichkeiten nicht »ein Stück weit vermeidbar gewesen wäre« (jetzt wieder: Frank Sitta), da indes postulierte schon sofort Georg Nüßlein von der christlichen Freiheitsfront aus dem Gau Bayern, »dass Sie das offensiv markieren!«, und das ist wichtig und richtig, denn markieren geht über studieren, und das offensive Markieren fährt der »Klimahysterie« und der »grünen Wahnsinnspolitik« (Marc Bernhard, AffDe) in die Parade, kawumm!, und »zwanzig Prozent des CO2 entsteht [sic!] durchs Atmen«, »Retten Sie doch erst mal Deutschland!«, na freilich, machen wir, und deshalb, zeichnete eine Dame von der CDU das Bild der Zukunft, »wird ein Flug nach Mallorca sechs Euro teurer«, und das lässt hoffen, und obendrein »die Innoweischn-City lässt grüßen« (Bernhard Daldrup, selbstverständlich SPD), und »die Handwerker werden dies dann auch bestätigen« (Anja Weisgerber, CSU), bestätigen werden die Handwerker, dass das alles alright geht, und eben fliegt eine traumhübsche Elster einen Achterbahnsteilkurvenhalbkreis und landet auf der Biotonne.