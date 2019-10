Goldener Oktober

Sebastian Willnow/zb/dpa Was gibt es da zu lachen? Wolfgang Tiefensee, Vorsitzender der SPD Thüringen und Wirtschaftsminister des Landes, vor einem verhüllten Wahlplakat

Wichtiges und Turbulentes von überregionaler Bedeutung erwartet am Wochenende die Bürger in Thüringen, vorneweg die Aufführung »Al Capone macht Thüringen unsicher – Dinnershow im Stil der 20er Jahre« im Hotel Villa Altenburg in Pößneck. Eine Veranstaltung, die zur Landtagswahl passt und eine bessere Performance erwarten lässt als jene, die zuletzt die SPD mit ihrer rollenden, müden »Partei sucht Chef«-Castingshow geboten hat. Ähnliches gilt für das Friedrichrodaer »Kürbisse glühen« kurz vor Halloween, mit riesigen Politiker-Kürbissköpfen, inszeniert von der Friedrichrodaer Truppe »Die Bergteufel«. Und nicht zuletzt das Jenaer Reparier-Café, in dem gebrochene Herzen, kaputte Lebensläufe und geknickte Karrieren, aber auch Fahrräder und elektronische Geräte aus Ruinen wiederauferstehen.

Im übrigen läuft derzeit auch in Thüringen unter dem Motto »Verbrechen kennt kein Geschlecht« die Europol-Fahndung nach Schwerverbrecher*innen wie Agnieszka Kapajke, ein führender Kopf der Falschparkmafia. Kapajke entstammt einer alten Verbrecherdynastie, die sich seit Zeiten der Napoleonischen Kriege im Besitz eines Migrationshintergrundes befindet. Ob sie diesen redlich erworben hat, darf angesichts der Familiengeschichte bezweifelt werden.

Auf der Suche nach Lebensmitteln hat Kapajke mehrere Male die Polizeidienststelle in Pößneck überfallen und sich dort mit Mitgliedern der Reitstaffel einen beherzten Faustkampf geliefert. Siebenmal gewann Kapajke, drei Kämpfe wurden unentschieden gewertet. Zwei Begegnungen müssen wegen Verdachts auf Wettbetrug wiederholt werden. Die Pößnecker Polizei hat Kapajke mittlerweile allerdings ein Hausverbot erteilt.

Und dann wäre da noch die lästige Landtagswahl. Wenn alles glattgeht und alle Akteure sich an getroffene Absprachen halten, wird Landes- und Godfather Ramelow die Wahl knapp gewinnen (von einer solchen Verabredung berichtet zumindest die »Lügenpresse« um Claas Relotius), während die Grünen eine mäßige Ergebnissteigerung einfahren werden (vgl. »Greta-Malus«). Eine bis vor kurzem favorisierte Gruppierung namens »Alternative gegen Deutschland« schließlich wird hinter den Erwartungen zurückbleiben. Was sie eigentlich gegen die Bundesrepublik hat und welche Alternative zu Deutschland sie sich vorstellt, ist völlig im Nebel. Genauso wie die Renten- und Sozialpolitik der dubiosen Vereinigung.

Das Wetterhoroskop sagt milde, goldene Oktobertage voraus, so dass die Thüringer am Wochenende viel zu lachen haben sollten. Oder auch nicht.